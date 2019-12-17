В Днипре стены забрызгали кровью, а в Ровно женщина наелась наркотиков

С перепуга начала есть белый порошок: полиция задержала жительницу Ровно

14 декабря в Ровно патрульные остановили автомобиль «Chevrolet Aveo», который проигнорировал знак «въезд запрещен», сообщает «Ого». Во время проверки документов 31-летняя женщина-водитель начала вести себя агрессивно. После закрылась в автомобиле и начала поедать белое порошкообразное вещество, рассыпая его по салону. В это время в салоне автомобиля находились двое ее детей возрастом до 3х лет. Правоохранители изъяли у женщины пакетик с остатками амфетамина. По внешним признакам женщина находилась в состоянии наркотического опьянения, однако от прохождения медицинского освидетельствования она отказалась.

Полиция арестовала киевлянина, сбывавшего наркотики в Кировоградской области

Во время проведения мероприятий по выявлению и пресечению наркопреступлений правоохранители задержали 24-летнего жителя Киева. Мужчина упаковывал и отправлял наркотики своим сообщникам в Кировоградской области. Далее их продавали методом «закладок». В результате обысков у задержанного обнаружили около 10 кг марихуаны, 1000 таблеток «Экстази», 200 грамм метамфетамина, средства инициирования для подрыва зарядов взрывных веществ, а также банковские карты и мобильные терминалы. Стоимость изъятых веществ составляет около 1,5 млн гривен. Задержанному грозит от 6 до 10 лет ограничения свободы с конфискацией, сообщает «Утренний город».

5-летний ребенок попал в реанимацию после аварии на трассе в Николаевской области

В ночь на 17 декабря возле села Зеленый Яр Николаевской области слетел с дороги автомобиль Peugeot. Машина улетела в кювет и опрокинулась на крышу. В аварии сильно пострадал 5-летний пассажир. Мальчика увезла «скорая», сейчас он в реанимации. Водитель и 40-летняя женщина отделались травмами разной тяжести, но их состояние здоровья опасений не вызывает. По заключению медицинского освидетельствования водитель автомобиля находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Он задержан. В ближайшее время ему изберут меру пресечения, сообщают «Николаевские новости».

Стены в крови: в общежитии Днипра студент устроил дебош

16 декабря иностранец устроил пьяный дебош в одном из общежитий Днипра студент, сообщает «Днепр час». В порыве гнева под воздействием алкоголя парень, гражданин Марокко, разбил дверное стекло, и серьезно порезал руку. Истекая кровью, дебошир продолжил срывать злость на соседях по общежитию, бросаясь на них с ножом и угрожая расправой. Однако дальше угроз дело не зашло. На место происшествия вызвали "скорую". Истекающего кровью хулигана госпитализировали в больницу. В целях безопасности медиков карету сопровождал наряд полиции. Оказав необходимую медицинскую помощь, парня доставили в отделение полиции для выяснения обстоятельств произошедшего.

Стена пламени и дыма перепугала людей: в Днипре в частном секторе бушевал пожар

Масштабный пожар произошел в Днипре 16 декабря. Возгорание произошло в гараже, затем огонь перекинулся на хозяйственные постройки и хозяйский дом. Стена пламени и дыма перепугала людей на нескольких окрестных улицах, передает «Наше Місто». В ликвидации пожара принимали участие 26 человек и 6 единиц техники. Рискуя жизнью, пожарные вынесли из гаража 5 газовых баллонов и не допустили самого страшного – взрыва. Со временем огонь распространился и на соседский сарай. Общая площадь поражения огнем составила более 200 квадратных метров.

Одесситы стали жертвами своих приятелей из области (фото, видео)

Знакомые парни выманили одесситов за город. Там их избили, «расстреляли» из пневматического оружия и отобрали автомобиль, сообщает «odessa.net.ua». Инцидент произошел в Овидиопольском районе Одесской области. Потерпевшие обратились за медицинской помощью и к правоохранителям. По «горячим следам» сотрудники полиции задержали одного из подозреваемых 1991 года рождения. Во время осмотра автомобиля, на котором он приезжал на встречу, были найдены орудия преступления — устройство для отстрела резиновых пуль, помповое ружье и газовые баллончики. Мужчина не отрицал своей вины и обосновал свой поступок желанием вернуть долг. Сообщник задержанного, 1998 года рождения, скрылся с места преступления на угнанном автомобиле. Автомобиль полицейские разыскали: злоумышленник бросил его в одном из отдаленных населенных пунктов района. Местонахождение мужчины устанавливается. Продолжается досудебное расследование.