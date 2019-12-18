Девам избавиться от вредных привычек, а Весам воздержаться от экспериментов: гороскоп на 18 декабря

Сила воли сегодня имеет небывалую мощь. Если вы Дева, Телец или Козерог, это фантастический день, чтобы избавиться от вредной привычки или приобрести новую, здоровую. Эта энергия полезна для сосредоточенности и концентрации, особенно в проектах, которые необходимо сделать, но они не доставляют большого удовольствия. Сегодня определенно ощущается, что прогресс достигнут. Возможны какие-либо возможности продвижения в работе, например, удачное собеседование.

Овен (20 марта - 19 апреля)

Беспокойство может одолеть вас сегодня, если вы не направите свою дополнительную энергию на что-то продуктивное. Вы чувствуете себя зажатым со всех сторон, что, по меньшей мере, не очень удобно для вас. Обычно вы можете снять напряжение, совершая что-то импульсивное и нестандартное, но сопротивляйтесь этому искушению сегодня. Вскоре вы снова проявите творческий подход. На сегодня оставайтесь сосредоточенными и избегайте резких импульсов.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Что бы ни было в вашей повестке дня на сегодня, вы разберетесь с любыми проблемами. Спокойная, сосредоточенная энергия поможет вам оставаться на связи с практичностью. Вы можете быть сдержанным, но это очень хорошо, так как ваша обычная, спокойная атмосфера сейчас может померкнуть за списком задач. На данный момент вы сосредоточены на ведении дел, и ненавязчивое, но целенаправленное поведение может только помочь вам.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Сегодня вы можете чувствовать себя ограниченно и скованно, что может сделать вас беспокойным. Но поверьте, сейчас лучше работать в рамках правил, чем слишком стараться их нарушать. Это приведет только к не самым хорошим последствиям, которые вам потом еще и предстоит расхлебывать. Ваш лучший подход сейчас - осторожный и трезвый. Вместо того, чтобы действовать по прихоти, взвесьте свои варианты, прежде чем сделать ход.

Рак (21 июня - 21 июля)

Хорошо, что у вас вполне естественно получается работать в определенных рамках, потому что сегодня все сводится к тому, чтобы сдерживать себя и придерживаться плана. Продолжайте работать тихо и равномерно, избегая внешних помех. У вас есть много важных задач, и если вы будете сосредоточены, вы сможете добиться больших успехов. Вы чувствуете себя достаточно практичным, а ваш взгляд - трезв и объективен, поэтому используйте эти сильные стороны во всем, что вы делаете сегодня.

Лев (22 июля - 22 августа)

Сегодня вы могли бы одновременно решать дюжину различных задач, поскольку вы более ориентированы на детали, чем обычно, но в итоге вы будете чувствовать себя измотанным. Вместо этого сосредоточьтесь на одной или двух важных задачах, которые требуют постоянной самоотдачи, и уделите им все свое внимание. Если что-то не будет ладиться, могут проявиться ваши привычные реакции - импульсивность и раздражение, но сейчас будет лучше, если вы будете осторожны.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Вы полны энергии сегодня, поэтому, если вы встречаетесь с друзьями или деловыми партнерами, ваш позитив и практичный взгляд на вещи произведут на них такое же впечатление, как тепло и обаяние, если не больше. Вы тот тип человека, который говорит мало, но то, что выходит из ваших уст, является значимым и умным. Люди наверняка заметят вашу ​​уравновешенность и поверят в вас.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Вы очень хорошо знаете, как важно произвести хорошее впечатление. Вы всегда знаете все о комфорте других, и этот навык пригодится сегодня. Если вы встречаетесь с кем-то по делу или просто встречи ради, лучше быть сдержанным. Аккуратная, профессиональная внешность и манера поведения продвинут вас сегодня дальше, чем что-либо яркое или пугающее. Вы все еще можете выражать свой личный стиль, достаточно немного упростить его.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Вы верны своему пути, сегодня, как никогда. Вам известны шаги, которые нужно предпринять, чтобы достичь своей цели. Это отличный день для разработки плана действий, потому что ваш разум достаточно спокоен и логичен, чтобы выявлять слабые места. Если вам нужно исследовать что-либо или обеспечить какие-либо ресурсы, это также хороший день для этого, поскольку вы одновременно проницательны и детально ориентированы.

Стрелец (22 ноября - 20 декабря)

Оставайтесь заземленными и будьте внимательны сегодня, когда вы работаете со своим списком задач. Расставьте все свои приоритеты и грамотно обозначьте личные границы хотя бы для того, чтобы успокоить своих родителей, учителей или начальников. Это может казаться довольно ограниченным действием, ведь вы предпочитаете следовать своим порывам. У вас нет проблем с импульсными движениями, даже если они приводят к ошибкам. Но сегодня речь идет о сплошном планировании и следовании правилам. Найдите свободу в определенных рамках.

Козерог (21 декабря - 19 января)

Сегодня лучше принять практический подход к любому проекту или проблеме, которая оказывается в вашей повестке дня. Иногда более смелый или творческий подход лучше, но теперь все дело в тщательном рассмотрении всех ваших вариантов и выборе правильного. Ваша интуиция обычно побуждает вас быть консервативными в ваших действиях, и сегодня это работает хорошо. Разве не приятно знать, что вы хорошо выполнили свою работу? Так держать!

Водолей (20 января - 17 февраля)

Обычно вы тянетесь к людям, хотите общаться и помогать, но сегодня вы можете быть немного застенчивым, и это нормально. Не заставляйте себя коммуницировать с людьми, если вам это не нравится. Иногда хорошо сосредоточиться на своей работе. Сегодняшняя энергия идеально подходит для такого рода усилий, поэтому погрузитесь в исследование старого проекта или работу над новым.

Рыбы (18 февраля - 19 марта)

Вы чувствуете себя заземленным сегодня больше, чем обычно, и это очень хорошо. Не принуждайте себя к неприятной вам деятельности и не пытайтесь сделать больше, чем вы делаете обычно. Будьте внимательны к себе, сегодня как раз такой день, когда стоит направить ваш альтруизм не на других, а на себя. В конце концов, вы этого заслуживаете.