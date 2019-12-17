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17 декабря 2019, вторник, 11:57 2258
Экономика 2019-12-17T11:57:02+02:00
Українські Новини
В сегодняшнем разгуле нелегального азартного бизнеса и упадке настоящей лотереи виноваты чиновники, - президен

В сегодняшнем разгуле нелегального азартного бизнеса и упадке настоящей лотереи виноваты чиновники, - президент лотерейного оператора

Тимофей Борзенко
Министерство финансов Украины, Оператор государственных лотерей

Сегодняшняя ситуация, когда под видом различных "лотерей" действуют игорные заведения, а настоящая лотерея пребывает в упадке - это вина чиновников из Министерства финансов, много лет игнорирующих свои обязанности.

Такое мнение высказал в интервью ZN.UA президент ведущего лотерейного оператора Украины, компании М.С.Л. Георгий Ложенко.

По его словам, Министерство финансов имело все возможности за шесть лет с 2013 года (год принятия закона "О государственных лотереях", - ред.) сделать рынок прозрачным, введя четкие правила проведения лотерей. Но просто игнорировало свои обязанности, не задумываясь ни про наработку опыта, ни на совершенствования контроля за рынком.

"Государство этого не сделало, потому что чиновникам это было не выгодно", - считает президент М.С.Л.

Отсутствием контроля со стороны регулятора - Министерства финансов, по словам Ложенко, воспользовались мошенники, "которые идею ЛТСов (лотерейный терминал самообслуживания) перекрутили в игровые автоматы".

"Все наши попытки остановить нелотерейный процесс и обращения в правоохранительные органы, в Минфин, с просьбой прекратить вот этот беспредел по использованию нашего бренда мошенниками, наталкивались на равнодушие… Понимаете, лотерейный оператор не может заменить законодателя и силовые структуры. Он не диктует рынку правил игры. Это функция государства", - отметил Ложенко.

Он также добавил, что считает неверным подход нынешнего правительственного законопроекта о легализации игорного бизнеса, в котором лотерея отнесена к азартной игре.

"Лотерея и "игорка" принципиально отличаются. Но авторы законопроектов не утруждают себя в этом разобраться", - отметил Ложенко.

У лотереи, по его словам, совсем другие принципы организации игры, другая система контроля, принципы регулирования и система налогообложения.

"И до последнего пятилетия она никогда не страдала криминалом, фиктивными выигрышами, неучтенными билетами. Только теперь, когда на рынке воцарилась бесконтрольность, все резко изменилось. Но, извините, не лотерейные компании создали этот беспредел. Это чиновники постаралась. Однако никто не мешает выполнить закон о лотереях. Чтобы под вывеской "лото" была именно лотерея, а не какая-то азартная игра, в нормальных странах существует отдельно закон о лотерее и отдельно закон для игорного бизнеса. Ведь по своей сути это разные вещи, которые очень нежелательно скрещивать в одном законе", - резюмировал Ложенко.

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