Легендарный клип "Last Christmas" "ожил " в новом расширении

Клип на легендарную песню от дуэта Wham! "Last Christmas", которая всегда является основой плей-листа каждого новогоднего сезона вот уже 35 лет, вышел в обновленной версии. Об этом передает The Verge.

В декабре 1984 года дуэт Wham! выпустил композицию "Last Christmas". Теперь клип можно посмотреть в расширении 4K.

В улучшенной версии представлено очень четкое изображение, что кажется, будто Sony наняла очень похожих актеров и переодела их в костюмы 1980-х.

Wham! ("Уэм!")— дуэт Джорджа Майкла и Эндрю Риджли, который пользовался огромным успехом в середине 1980-х годов. За всего лишь два года (1984—1986) семь синглов этого коллектива побывали на первом месте британских поп-чартов.

В апреле 1985 года Wham! стали первыми западными суперзвездами, которые выступили с гастролями в коммунистическом Китае.

Как сообщали Українські Новини, ранее Маколей Калкин снялся в "повзрослевшем" ремейке легендарного "Один дома".

Также в Болливуде сняли ремейк "Иронии судьбы".

Кроме того, ремейк композиции Бритни Спирс Toxic стал саунтреком во второй части сиквела "50 оттенков серого" под названием "На 50 оттенков темнее".