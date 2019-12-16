Зеленский поддержал украинского футболиста Зозулю, которого фанаты обозвали "нацистом"

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал украинского футболиста Романа Зозулю, который играет за испанскую команду "Альбасете". Матч с его участием остановили из-за обиды в его адрес со стороны фанатов "Райо Вальекано".

"Роман Зозуля, тебя поддерживает не только твоя команда, тебя поддерживает вся Украина!", - написал президент в Facebook.

Зеленский добавил, что Зозуля - не только "классный футболист", но и "настоящий патриот", который любит свою страну и помогает военным.

Как сообщает "ВВС Украина", в воскресенье арбитр остановил матч 20-го тура испанской Сегунды (вторая футбольная лига) между командами "Райо Вальекано" и "Альбасете".

Во время первого тайма болельщики "Райо Вальекано" начали скандировать оскорбительные лозунги в адрес украинца Романа Зозули - в частности, "Зозуля - проклятый нацист".



Арбитр поединка приостановил матч на несколько минут, а диктор на стадионе объявил, что игру прервут, если скандирование не прекратится.



После перерыва команда "Альбасете", за которую играет Зозуля, отказалась выходить на поле. Как сообщают испанские СМИ, такое же решение поддержали и игроки "Райо Вальекано", и в конце концов судья матча решил прекратить встречу.





