Зеленский поддержал украинского футболиста Зозулю, которого фанаты обозвали "нацистом"

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал украинского футболиста Романа Зозулю, который играет за испанскую команду "Альбасете". Матч с его участием остановили из-за обиды в его адрес со стороны фанатов "Райо Вальекано". "Роман Зозуля, тебя поддерживает не только твоя команда, тебя поддерживает вся Украина!", - написал президент в Facebook. Зеленский добавил, что Зозуля - не только "классный футболист", но и "настоящий патриот", который любит свою страну и помогает военным. Как сообщает "ВВС Украина", в воскресенье арбитр остановил матч 20-го тура испанской Сегунды (вторая футбольная лига) между командами "Райо Вальекано" и "Альбасете". Во время первого тайма болельщики "Райо Вальекано" начали скандировать оскорбительные лозунги в адрес украинца Романа Зозули - в частности, "Зозуля - проклятый нацист".Арбитр поединка приостановил матч на несколько минут, а диктор на стадионе объявил, что игру прервут, если скандирование не прекратится.После перерыва команда "Альбасете", за которую играет Зозуля, отказалась выходить на поле. Как сообщают испанские СМИ, такое же решение поддержали и игроки "Райо Вальекано", и в конце концов судья матча решил прекратить встречу.