5 секретов новогоднего концерта "На Интере – Главная елка страны"

31 декабря в 22:30 "Интер" покажет новогодний концерт "На Интере – Главная елка страны". Известные артисты отложили все дела и слетелись на съемки из разных уголков мира, чтобы новогоднюю ночь провести вместе со зрителями телеканала и порадовать их лучшими песнями, сообщает пресс-служба "Интер".

1. То, как добирались некоторые звезды на съемки, могло бы лечь в основу новогоднего приключенческого фильма. Группа "Братья Карамазовы" перепутала время и в итоге пропустила свой вылет из Рима. Музыканты добирались в Киев окружными путями, так как прямых рейсов больше не было. В итоге не успели на репетицию концерта и еле успели на съемку! Также не успели прорепетировать девушки из дуэта ANNAMARIA: в день съемки они еще утром выступали в Будапеште, а вечером вышли на сцену киевской оперы. Поэтому их номер с примой и премьером Екатериной Кухар и Александром Стояновым снимали без репетиций, на вдохновении и любви к искусству. "На сцене мы стояли спиной к Саше и Кате, – рассказывает певица Мария Опанасюк. – Только по аплодисментам зрителей понимали: сейчас они делают какую-то поддержку или сложные па. Нам рассказывали, что у них очень красивый танец с необычными элементами. Уже не терпится самим увидеть наше совместное выступление по телевизору в новогоднюю ночь!" Макс Барских специально ради концерта "Интера" на один день прилетел из Америки. А шоумен и телеведущий Коля Серга сразу после завершения обучения в Нью-Йоркской академии киноискусства прилетел в Украину, чтобы тут же применить полученные знания на практике – стать на один вечер Остапом Бендером.

2. Новогодний концерт на "Интере" по сложившейся традиции открывает песня ведущих телеканала. В этот раз они исполнят жизнеутверждающий хит I will survive Глории Гейнор в новой интерпретации. Главные партии достались Андрею Доманскому и Жанне Тихоновой, но и Анастасия Даугуле, Андрей Данилевич, Ирина Юсупова, Роман Кадемин, Анатолий Бондаренко и Александр Лукьяненко блеснули своими вокальными талантами. "Это смелый музыкальный эксперимент, – делится впечатлениями Анастасия Даугуле. –Мы ведь очень разные, хорошо знаем свое журналистское дело, но пение – это другое. Я, например, пою преимущественно в лесу во время пробежек, и слушают меня разве что утренние птицы. А здесь нужно было брать высоту на главной оперной сцене страны! Это вызов. Да и сама песня – I will survive – вулкан эмоций, когда пружина сжимается и взрывается. Мы искали правильные акценты с музыкальным продюсером канала, спевались друг с другом, записывали звук в профессиональной студии. В итоге удалось невозможное: восемь совершенно разных телеведущих разыграют особенную историю. Мы добавили в номер закулисные съемки, снятые одним динамичным планом, без остановки и раскадровки. Это сложно, но результат того стоил". Как справились с музыкальным испытанием "лица канала"? Увидим 31 декабря в 22:30.

3. В новогоднюю ночь на "Интере" прозвучат музыкальные произведения из любимых кинофильмов, современные хиты и, конечно же, состоятся премьеры. Не обойдется без новых дуэтов и неожиданных творческих экспериментов. Например, телеведущий Андрей Доманский, с каждым концертом "Интера" все больше погружающийся в вокальный мир, станет новым солистом группы AVIATOR. Новообразованное трио в новогоднюю ночь исполнит песню "Не вешать нос, гардемарины!" из легендарного кинофильма "Гардемарины, вперед!". Маэстро Владимир Гришко вместе с молодой певицей Алиной Башкиной споет "Призрак оперы" из одноименного мюзикла. А телеведущая Жанна Тихонова выйдет на сцену с детским хором "Ласточка", чтобы исполнить композицию "Бьют часы на старой башне" из "Приключений Электроника". "Когдамне сказали, что буду петь с детским хором, я испугалась,– признается Жанна. – Это же дети: тут нужен ключик, особый подход, надо с ними договориться и подружиться... А потом увидела юных артистов из хора "Ласточка" на репетиции: средний возраст ребят 8 лет, детская чистота их голосов и энергетики создают неповторимую атмосферу на сцене. Они просто окутывают этаким ощущением тепла, я чувствовала себя рядом с ними, как в каком-то облаке. Думаю, телезрители это тоже ощутят".

4. Всего в концерте "На Интере – Главная елка страны" будет 34 номера. Для каждого из них команда проекта придумала уникальные постановки со своим сюжетом и драматургией. Конечно, не обошлось без волшебства: трюков, спецэффектов и экшена. Так, в финале песни Таисии Повалий "Тысяча лет" танцовщица взлетает под своды оперного театра, ведь настоящие чувства действительно окрыляют! Злата Огневич выполнит поддержки, перевороты и даже сальто – практически без репетиций. Олег Винник сыграет на особенной электрогитаре, из которой в определенный момент вырывается… фейерверк. А Жанна Тихонова,подобноМэри Поппинс, спустится на сцену на светящемся зонтике. Но, конечно, главное в новогоднем концерте – не действие, а слова и особая атмосфера. В прошлом году авторская группа в качестве эксперимента написала весь сценарий в стихах. "В этом году мы не смогли остановиться и несколько подводок снова написали в стихотворной форме, – рассказывает промо-директор телеканала "Интер" и руководитель авторской группы Алексей Пасичник. – Но обычно при создании сценария новогоднего концерта мы не гонимся за какими-то новыми, революционными формами. Новый год – традиционный праздник: теплый, домашний уютный. Поэтому в этом концерте мы просто поздравляем своих близких, наших зрителей, говорим о хороших людях, говорим о тех вещах, которые мы бы хотели взять с собой в новый год". А еще со сцены ведущие концерта Анастасия Даугуле, Андрей Доманский и Андрей Данилевич поделятся не только хорошими историями, но и некоторыми секретами празднования. К примеру, как избавляются от плохого и приманивают удачу в новогоднюю ночь в разных странах мира? Или как правильно провести минуту новогодних поцелуев?

5. По восточному календарю 2020-й – год Белой Крысы. Символ наступающего года появится и в новогоднем концерте "Интера". Ведущий Андрей Доманский вынесет на сцену очаровательного белого крыса Арчибальда. Умное, активное и любопытное животное не испугалось прожекторов, громких звуков и незнакомой обстановки. Наоборот, Арчибальд норовил выбраться из мини-аквариума и лично поприветствовать зрителей в зале. Как отреагировала на такого соведущего Анастасия Даугуле? Увидим на "Интере" в новогоднюю ночь! Кстати, Арчибальд за время съемок стал любимцем всей команды. И после записи концерта его забрала к себе продюсер проекта. Таким образом, приобретенный в зоомагазине Арчибальд обрел свой дом и получил новое имя – Снежок.

Какие еще сюрпризы ждут телезрителей в концерте "На Интере – Главная елка страны"? Смотрите 31 декабря в 22:30 на телеканале "Интер".