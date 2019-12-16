Известная топ-модель и победительница международного конкурса красоты стала веб-программистом

Украинская топ-модель Анна Моррис, которая регулярно появлялась на

обложках отечественных и зарубежных печатаных изданий, ходила по

подиумам и победила в международном конкурсе красоты – теперь работает веб-программистом. Об этом она сообщила на своем веб-сайте.



В 2017 году Анна Моррис завоевала первое место на международном конкурсе красоты Miss Fashion Universe, который проходил в Дубай. А этим летом известный американский журнал Ellements Magazine New York пригласил Анну Моррис сняться для обложки. Но как оказалось, девушка поменяла модельную карьеру на программирование.

"Не вижу ничего удивительного в смене профессии, ведь у меня степень

магистра в области информационных технологий, которую я получила после пяти лет обучения в университете", – говорит девушка. Анна признаётся, что всегда была в восторге от новейших технологий в IT сфере и скучала на показах и съёмках.

"Мой рост 180 сантиметров, поэтому модельные скауты буквально затянули меня в модельное агентство. Дальше всё закрутилось само собой, но я продолжала учёбу и с отличием закрывала семестр за семестром, мне было очень интересно учиться", – говорит топ-модель.

Анна Моррис – красивая и соблазнительная, желанная миллионами мужчин, обладательница титула престижного конкурса красоты. Такие девушки довольно быстро выходят замуж за успешных мужчин. Мы решили спросить у Анны как обстоят дела на ее личном фронте.

"Мое сердце свободно и на моем безымянном пальце, как видите, пока нет обручального кольца. Я много работаю и полностью обеспечиваю себя. Часто путешествую и наслаждаюсь жизнью. Было бы здорово встретить свою вторую половинку, мужчину, с которым я бы могла разделить все радости жизни", – ответила красавица.