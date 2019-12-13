АО "Днепропетровскгаз" открыл три новых Центра обслуживания клиентов

На протяжении декабря АО "Днепропетровскгаз" открыл 3 новых Центра обслуживания клиентов: в г. Синельниково, Апостолово и пгт. Царичанка. Следовательно, качество сервиса теперь смогут оценить более 60 тыс потребителей природного газа области.

Сегодня приоритетным направлением в работе АО "Днепропетровскгаз" является развитие клиентского сервиса и современный комплексный подход в предоставлении услуг потребителям. Итак, открытие центров стало еще одним шагом на пути к простым и современным отношениям между компанией и ее клиентами.

"Центры обслуживания клиентов - это просторные офисы с современным дизайном и комфортным цмовамы, офис, который соответствует лучшим европейским стандартам. В нем посетители могут бесплатно воспользоваться Wi-Fi ожидая очереди на удобных диванах, с помощью тонкого клиента зарегистрироваться в Личном кабинете и передать показания счетчика", - говорит начальник управления клиентского сервиса Алина Левкович.

В Центрах обслуживания работает автоматическая система распределения клиентских потоков - электронная очередь. Новые ЦОКи обустроены в формате "открытого пространства", что позволяет потребителям оперативно решать все вопросы.

Ежемесячно Центры обслуживания клиентов АО "Днепропетровскгаз" принимают в среднем 30 тыс. Посетителей. Однако, клиентам не обязательно тратить время и средства на дорогу, чтобы лично посетить Центр обслуживания. Качественную консультацию можно получить не выходя из дома, позвонив в Контакт-центр или воспользовавшись онлайн сервисами такими как чат-бот 7104 в Viber, мобильные приложения 104 Mobile и 104 Mobile Light или в Личным кабинетом на сайте 104.ua.

До конца года АО "Днепропетровскгаз" планирует открыть еще 4 современных Центры обслуживания - в Магдалиновке, Соленом, Пятихатках и Желтых Водах.