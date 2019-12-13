подписаться на рассылку
23.35 23.65
25.8 26.35
˟
13 декабря 2019, пятница, 17:52 81 Пресс-релиз
Экономика 2019-12-13T17:55:14+02:00
Українські Новини
АО "Днепропетровскгаз" открыл три новых Центра обслуживания клиентов

АО "Днепропетровскгаз" открыл три новых Центра обслуживания клиентов

Валерия Назаренко
Днепропетровскгаз. Фото: dp.104.ua
Днепропетровскгаз. Фото: dp.104.ua

На протяжении декабря АО "Днепропетровскгаз" открыл 3 новых Центра обслуживания клиентов: в г. Синельниково, Апостолово и пгт. Царичанка. Следовательно, качество сервиса теперь смогут оценить более 60 тыс потребителей природного газа области.

Сегодня приоритетным направлением в работе АО "Днепропетровскгаз" является развитие клиентского сервиса и современный комплексный подход в предоставлении услуг потребителям. Итак, открытие центров стало еще одним шагом на пути к простым и современным отношениям между компанией и ее клиентами.

"Центры обслуживания клиентов - это просторные офисы с современным дизайном и комфортным цмовамы, офис, который соответствует лучшим европейским стандартам. В нем посетители могут бесплатно воспользоваться Wi-Fi ожидая очереди на удобных диванах, с помощью тонкого клиента зарегистрироваться в Личном кабинете и передать показания счетчика", - говорит начальник управления клиентского сервиса Алина Левкович.

В Центрах обслуживания работает автоматическая система распределения клиентских потоков - электронная очередь. Новые ЦОКи обустроены в формате "открытого пространства", что позволяет потребителям оперативно решать все вопросы.

Ежемесячно Центры обслуживания клиентов АО "Днепропетровскгаз" принимают в среднем 30 тыс. Посетителей. Однако, клиентам не обязательно тратить время и средства на дорогу, чтобы лично посетить Центр обслуживания. Качественную консультацию можно получить не выходя из дома, позвонив в Контакт-центр или воспользовавшись онлайн сервисами такими как чат-бот 7104 в Viber, мобильные приложения 104 Mobile и 104 Mobile Light или в Личным кабинетом на сайте 104.ua.

До конца года АО "Днепропетровскгаз" планирует открыть еще 4 современных Центры обслуживания - в Магдалиновке, Соленом, Пятихатках и Желтых Водах.
Архив
Новости
Видео дня: Киев полным ходом готовится встречать Новый год 18:44
Трамп установил личный рекорд в Twitter: выпустил 123 твита в день 18:28
Проголосованный парламентом законопроект об амнистии боевиков "утащил Турчинов" 18:08 Документ
НБУ укрепил гривну: официальный курс валют 17:58
"Нефтегаз" снизил цены на газ для промпотребителей на 6% на январь 2020 17:31
больше новостей
Мокрый снег с дождем и порывами ветра: прогноз погоды на четверг 21:00 Карта
Зеленский дал большое интервью российскому телеканалу "Россия-1" 17:22
Аваков, Богдан и Пристайко пошутили над коренастым охранником Путина на встрече "нормандской четверки" 01:22
В США Siri спас мужчину от смерти 17:17
Коллекторам запретят угрожать должникам: что нужно знать украинцам 22:53
больше новостей
Зеленский дал большое интервью российскому телеканалу "Россия-1" 17:22
Карл Бильдт, защитивший Порошенко от преследований за госизмену в интересах России, оказался представителем российского нефтебизнеса 18:57
Коллекторам запретят угрожать должникам: что нужно знать украинцам 22:53
Дефицит средств в Фонде соцстрахования напрямую связан с тем, что их постоянно воровали, – Сазонов 16:55
Малюська не хочет работать министром меньше чем за 80 тысяч гривен в месяц 12:35
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok