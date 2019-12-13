Активы "Дельта Банка" покрывали большую часть его обязательств, – эксперт

"Дельта Банк" в 2015 году можно было спасти путем национализации, ведь его активы покрывали более половины кредитных обязательств финансового учреждения.

Об этом написал экономический эксперт Борис Кушнирук.

"Этот банк относился к той категории финучреждений, которые считают слишком большими, чтобы дать им упасть. И тогда Нацбанк тоже считал, что с точки сохранения стабильности банковской системы этот банк должен быть национализирован. Причем тогда многие были уверены, что правительство так и поступит. Такая уверенность основана, в том числе на том, что Николай Лагун предлагал разнообразные варианты создания "переходного" банка, которому бы передали качественные активы "Дельта Банка" с достаточным обеспечением, и соответственно, передали бы обязательства на эту сумму. В первую очередь это касалось обязательств перед государственными финансовыми институтами - Нацбанком, "Сбербанком", "Укрэксимбанк", "Государственным ипотечным учреждением" и физлицами", - отметил эксперт.

По словам Кушнирука, в рамках предложенной модели также предлагалось, чтобы крупные кредиторы банка, в частности, компании МТС, "Фокстрот", согласились на конвертацию половины своих требований к "Дельта Банку" в долгосрочные депозиты (на срок 10 лет) под 8% годовых, а другие - на так называемый "субординированный долг" - также на 10 лет, но уже под 5% годовых.

"Субдолг" - это с одной стороны такое же долговое обязательство компании, как и все остальные, но он включается уже в расчет собственного капитала. В случае банкротства владельцы таких субординированных обязательств могут получить свои средства только после погашения всех других долгов компании. При этом владельцы такого субдолгу после завершения сроков обязательств имеют право на возврат своих средств или на их конвертацию в капитал компании по номиналу. Иногда это бывает довольно выгодно, если стоимость акций в данный момент котируется выше номинала", - пояснил экономист.

По его словам, крупные частные корпорации, средства которых "зависли" в "Дельта Банке", тогда были готовы на подобный вариант. Ведь в случае начала процедуры ликвидации банка у них почти не было шансов вернуть деньги.

"При таких трансформациях активов и пассивов государству тоже пришлось бы участвовать в формировании уставного капитала такого "переходного" банка. Но, во-первых, что главное, это защитило бы права всех кредиторов банка. Во-вторых, средства, которые государство вынуждено через Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) платить вкладчикам - это фактически безвозвратные потери. Как показал опыт, при ликвидации банков, и вообще любой компании, стоимость ее активов существенно падает в цене. Другая ситуация, если тот же ФГВФЛ ликвидирует банк и начинает активы банка продавать на аукционах. Разумеется, если их и покупают, то с очень значительным дисконтом. Таким образом, ФГВФЛ получает реально средств значительно меньше, чем номинальная стоимость таких кредитных требований", - считает эксперт.

По его мнению, решение о ликвидации "Дельта Банка" вместо национализации было ошибочным, а аргументы государства о том, что стоимость номинальных активов "Дельта Банка" и их рыночная стоимость отличались более чем в 3 раза - некорректными.

"Тогда кредиторских обязательств (с учетом восстановленных сделок) ФГВФЛ насчитал на 53,7 млрд гривен, а активов по рыночной стоимости - на 27,4 млрд гривен. То есть покрытие активами обязательств составило 55%. Простым языком это означает, что на каждую гривну обязательств в банке было 55 копеек активов, оцененных ликвидатором по наиболее критическому сценарию. Можно сказать, что тогда не так уж это было и плохо в условиях обесценивания гривны более чем в 3 раза и потери активов на оккупированной части Донбасса и Крыма", - отметил Кушнирук.