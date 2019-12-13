Филарет заявил, что Епифаний хочет присвоить недвижимость УПЦ

Патриарх Украинской православной церкви Киевского Патриархата Филарет обвиняет предстоятеля Православной церкви Украины митрополита Епифания в желании присвоить недвижимость церкви Киевского патриархата.

Об этом Филарет сообщил на пресс-конференции, передают Українські новини.

"Митрополит Епифаний так рьяно борется за уничтожение Киевского патриархата. Ему нужен не Киевский патриархат, а недвижимость. Поэтому он хочет забрать недвижимость Киевского патриархата, а эта недвижимость есть по всей Украине", - сказал он.

Филарет отметил, что 20 декабря 2019 года состоится форум в защиту Киевского патриархата, организованный по инициативе общества и прихожан.

Он также заявил, что Министерство культуры, молодежи и спорта незаконно ликвидировало регистрацию УПЦ (КП), как юридического лица.

Кроме этого, он заявил о намерении обратиться к представителям миссий ОБСЕ и ООН по правам человека за помощью в возвращении регистрации и сохранении УПЦ (КП).

По мнению Филарета, Киевский патриархат – это единственная независимая церковь в Украине, поэтому ее нужно поддержать.

Он также отметил, что результаты объединяющего собора 15 декабря 2018 года являются негативными, поскольку появление Православной церкви Украины ещё больше раскололо общество.

Тем временем Епифаний предсказал потерю томоса в случае восстановления Киевского патриархата.

15 декабря 2018 года на Объединительном соборе митрополит Переяславский и Белоцерковский, первым постоянным членом Священного синода УПЦ (КП) Епифаний был избран предстоятелем новой объединенной церкви - ПЦУ, митрополитом Киевским и всея Украины.