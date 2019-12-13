подписаться на рассылку
23.35 23.65
25.8 26.35
˟
13 декабря 2019, пятница, 15:48 324
Общество 2019-12-13T16:45:02+02:00
Українські Новини
Филарет заявил, что Епифаний хочет присвоить недвижимость УПЦ

Филарет заявил, что Епифаний хочет присвоить недвижимость УПЦ

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Митрополит Киевский Епифаний, Патриарх Филарет
Филарет. Фото: obozrevatel
Филарет. Фото: obozrevatel

Патриарх Украинской православной церкви Киевского Патриархата Филарет обвиняет предстоятеля Православной церкви Украины митрополита Епифания в желании присвоить недвижимость церкви Киевского патриархата.

Об этом Филарет сообщил на пресс-конференции, передают Українські новини.

"Митрополит Епифаний так рьяно борется за уничтожение Киевского патриархата. Ему нужен не Киевский патриархат, а недвижимость. Поэтому он хочет забрать недвижимость Киевского патриархата, а эта недвижимость есть по всей Украине", - сказал он.

Филарет отметил, что 20 декабря 2019 года состоится форум в защиту Киевского патриархата, организованный по инициативе общества и прихожан.

Он также заявил, что Министерство культуры, молодежи и спорта незаконно ликвидировало регистрацию УПЦ (КП), как юридического лица.

Кроме этого, он заявил о намерении обратиться к представителям миссий ОБСЕ и ООН по правам человека за помощью в возвращении регистрации и сохранении УПЦ (КП).

По мнению Филарета, Киевский патриархат – это единственная независимая церковь в Украине, поэтому ее нужно поддержать.

Он также отметил, что результаты объединяющего собора 15 декабря 2018 года являются негативными, поскольку появление Православной церкви Украины ещё больше раскололо общество.

Тем временем Епифаний предсказал потерю томоса в случае восстановления Киевского патриархата.

15 декабря 2018 года на Объединительном соборе митрополит Переяславский и Белоцерковский, первым постоянным членом Священного синода УПЦ (КП) Епифаний был избран предстоятелем новой объединенной церкви - ПЦУ, митрополитом Киевским и всея Украины.

Больше новостей о: Митрополит Киевский Епифаний Патриарх Филарет

Архив
Новости
"Свободовца" Кайду, который набросился на депутата Богданца в Раде отпустили на поруки 16:33
В ГосЧС проходят повторные обыски по делу о пожаре в одесском колледже 16:31
Активы "Дельта Банка" покрывали большую часть его обязательств, – эксперт 16:27
ГАСИ сообщила о запуске электронного кабинета застройщика 16:23
Гривна на межбанке после снижения вновь начала расти 16:15
больше новостей
Мокрый снег с дождем и порывами ветра: прогноз погоды на четверг 21:00 Карта
Зеленский дал большое интервью российскому телеканалу "Россия-1" 17:22
В США Siri спас мужчину от смерти 17:17
Аваков, Богдан и Пристайко пошутили над коренастым охранником Путина на встрече "нормандской четверки" 01:22
Коллекторам запретят угрожать должникам: что нужно знать украинцам 22:53
больше новостей
Зеленский расширил свой визит в Париж до 3 дней с туристической целью, - СМИ 18:05
Зеленский дал большое интервью российскому телеканалу "Россия-1" 17:22
Карл Бильдт, защитивший Порошенко от преследований за госизмену в интересах России, оказался представителем российского нефтебизнеса 18:57
Коллекторам запретят угрожать должникам: что нужно знать украинцам 22:53
Дефицит средств в Фонде соцстрахования напрямую связан с тем, что их постоянно воровали, – Сазонов 16:55
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok