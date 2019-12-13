СБУ отказывается начать расследование по "поправке Геруса", - депутат Гончаренко

СБУ отказалось начать расследование по "поправке Геруса", возобновившей импорт электроэнергии из России, из-за которого Украина теряет энергонезависимость. Об этом написал народный депутат Украины Алексей Гончаренко на своей страничке в Facebook, передает Обозреватель.



"СБУ не видит угрозы в поправке Геруса? Получил ответ от СБУ, что они не могут начать расследование, потому что нет оснований для этого. Напомню, Герус пролоббировал поправку из-за которой в Украине стали возможны покупки напрямую электроэнергии из России. А как возможно не видеть оснований для расследования, если из-за поправки Геруса мы теряем свою энергетическую независимость? Теряем рабочие места и снова подсаживаемся на крючок к России? Если это не сдача национальных интересов, то тогда что?", - написал Гончаренко.



В обнародованном депутатом ответе главы СБУ Ивана Баканова в частности говорится: "Сообщаем, что по результатам обработки указанной в депутатском обращении информации оснований для принятия мер реагирования в границах полномочий СБ Украины не установлено".



Ранее СМИ сообщили, что решениями судов НАБУ и СБУ обязали возбудить уголовное дело против председателя энергетического комитета ВР Андрея Геруса за государственную измену и злоупотребление властью.



Напомним, импорт электроэнергии из России был возобновлен с 1 октября благодаря "поправке Геруса". За первую половину октября импорт электроэнергии из РФ вырос почти в два раза, в ноябре он увеличился по сравнению со среднесуточным показателем за октябрь в 3 раза - до 12 млн кВт-ч / сут. Объем российской электроэнергии, поставляемый на сегмент рынка двусторонних договоров, уже превышает 15%. Рост российского импорта привел к ограничению мощностей украинских энергопредприятий.