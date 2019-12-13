подписаться на рассылку
23.35 23.65
25.8 26.35
˟
ONLINE
13.12.19 12:00 Пресс-конференция Роя Бейкера - "главного кикбоксера мира"

  • Новости
  • Экономика
  • СБУ отказывается начать расследование по "поправке Геруса", - депутат Гончаренко
13 декабря 2019, пятница, 12:02 902
Экономика 2019-12-13T12:02:43+02:00
Українські Новини
СБУ отказывается начать расследование по "поправке Геруса", - депутат Гончаренко

СБУ отказывается начать расследование по "поправке Геруса", - депутат Гончаренко

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Алексей Гончаренко, Поправка Геруса

СБУ отказалось начать расследование по "поправке Геруса", возобновившей импорт электроэнергии из России, из-за которого Украина теряет энергонезависимость. Об этом написал народный депутат Украины Алексей Гончаренко на своей страничке в Facebook, передает Обозреватель.

 
"СБУ не видит угрозы в поправке Геруса? Получил ответ от СБУ, что они не могут начать расследование, потому что нет оснований для этого. Напомню, Герус пролоббировал поправку из-за которой в Украине стали возможны покупки напрямую электроэнергии из России. А как возможно не видеть оснований для расследования, если из-за поправки Геруса мы теряем свою энергетическую независимость? Теряем рабочие места и снова подсаживаемся на крючок к России? Если это не сдача национальных интересов, то тогда что?", - написал Гончаренко.
 
В обнародованном депутатом ответе главы СБУ Ивана Баканова в частности говорится: "Сообщаем, что по результатам обработки указанной в депутатском обращении информации оснований для принятия мер реагирования в границах полномочий СБ Украины не установлено".
 
Ранее СМИ сообщили, что решениями судов НАБУ и СБУ обязали возбудить уголовное дело против председателя энергетического комитета ВР Андрея Геруса за государственную измену и злоупотребление властью.
 
Напомним, импорт электроэнергии из России был возобновлен с 1 октября благодаря "поправке Геруса". За первую половину октября импорт электроэнергии из РФ вырос почти в два раза, в ноябре он увеличился по сравнению со среднесуточным показателем за октябрь в 3 раза - до 12 млн кВт-ч / сут. Объем российской электроэнергии, поставляемый на сегмент рынка двусторонних договоров, уже превышает 15%. Рост российского импорта привел к ограничению мощностей украинских энергопредприятий.

Больше новостей о: Алексей Гончаренко Поправка Геруса

Архив
Новости
Не фета, а набел рассольный: украинские производители придумали новое название для сыра 13:15
Президент Евросовета подтвердил, что санкции против России продлены 13:14
"Киевгорстрой" подтвердил, что достроит недостроенные объекты "Укрбуда" 12:45
НБУ некачественно спланировал показатели сметы админрасходов на 2018, - Счетная палата 12:38
Информацию по делу Порошенко засекретили 12:24
больше новостей
Мокрый снег с дождем и порывами ветра: прогноз погоды на четверг 21:00 Карта
Зеленский дал большое интервью российскому телеканалу "Россия-1" 17:22
В США Siri спас мужчину от смерти 17:17
Аваков, Богдан и Пристайко пошутили над коренастым охранником Путина на встрече "нормандской четверки" 01:22
Зеленский расширил свой визит в Париж до 3 дней с туристической целью, - СМИ 18:05
больше новостей
Зеленский расширил свой визит в Париж до 3 дней с туристической целью, - СМИ 18:05
Зеленский дал большое интервью российскому телеканалу "Россия-1" 17:22
Карл Бильдт, защитивший Порошенко от преследований за госизмену в интересах России, оказался представителем российского нефтебизнеса 18:57
Гончарук за 100 дней работы продемонстрировал полный непрофессионализм, - Бойко 13:33
НАБУ засекретило информацию по делу о возможном предложении $20 млн взятки Богдану 14:45
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok