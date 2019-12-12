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12 декабря 2019, четверг, 16:45 96 Новости из регионов
Общество 2019-12-12T17:00:02+02:00
Українські Новини
В Харькове обезьяна остановила работу супермаркета, а Днипро "заминировали"

В Харькове обезьяна остановила работу супермаркета, а Днипро "заминировали"

Елизавета Кесельман
новости регионов, Днипро, Одесса, Николаев, Харьков, Красноград

Обнаглели: в Одессе преступники подожгли автомобиль на глазах у патрульных 

В ночь на 12 декабря двое неизвестных подожгли автомобиль прямо на глазах у сотрудников полиции, сообщает "odessa.net.ua". БМВ моментально загорелся, а преступники бросились бежать.Правоохранители успели поймать одного из злоумышленников. Второго ищут.

У семьи из Краснограда нашли около 800 кг наркотической смеси

Супружеская пара из Краснограда Харьковской области занималась распространением наркотической смеси, сообщает "Время". 38-летние муж и жена распространяли наркотики, отправляя их почтой по всей стране. В ходе проведения пяти обысков по месту жительства супругов в частном доме полицейские изъяли 50 мешков со смесью маковых семян и маковой соломки весом около 800 кг, растворитель (79 бутылок весом 52 кг), промышленные весы, полимерные пакеты, несколько десятков сим-карт, банковские карточки и т.д.Полиция оценила приблизительную стоимость изъятых наркотиков в полмиллиона гривен.

В Харькове обезьяна остановила работу супермаркета 

11 декабря в один из супермаркетов Харькова забежала обезьяна, сообщают "Новости N". Видео инцидента сняли очевидцы и опубликовали в Facebook.На видео видно, как животное бегает по перекрытиям на потолке, ловко преодолевая большие расстояния. Одна из посетительниц супермаркета предположила, что обезьяна могла сбежать из контактного зоопарка.

"Супермаркет временно закрыли, чтобы поймать беглеца", – сообщили свидетели происходящего.

Николаевская область: Галициновские разбойники после ограбления передали пламенный привет голове сельсовета 

В ночь на 12 декабря ограбили помещение Галициновского сельсовета Николаевской области. Трое неизвестных в масках выбили дверь и скрутили пенсионерку-сторожа. Обшарили все кабинеты, унесли 13 новых ноутбуков и восемь упаковок офисной бумаги. А также передали пламенный привет голове сельсовета. Дерзких налетчиков ищут, сообщают "Николаевские новости".

Отжал окно, перевернул все вдоме и "спалился": в Виннице поймали вора 

11 декабряв Виннице поймали "на горячем" квартирного вора. Злоумышленник отжал окно и проник в квартиру. Пока он пытался найти деньги и ювелирные украшения, сработала сигнализация и на место прибыла группа реагирования. Увидев правоохранителей, мужчина, 30-летнй местный житель, попытался сбежать, но его задержали. Преступнику угрожает до шести лет тюрьмы, сообщает "20 минут".

Житель Днепропетровщины "заминировал" Днипро 

10 декабря, в полицию позвонил неизвестный и сообщил, что заминирован город Днипро, после чего бросил трубку, сообщает "Днепр час". Уже через 10 минут была установлена ​​личность "минера". Им оказался 28-летний житель Павлограда. Сотрудники полиции задержали мужчину. У него изъяли мобильный телефон с сим-картой, с которого поступило сообщение в полицию.Во время допроса задержанный пояснил, что никакого минирования не планировал, а позвонил ради развлечения. Теперь ему грозит до шести лет лишения свободы.

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