Наказание за несущественные нарушения при проверках непищевых продуктов отменили

Верховная Рада отменила наказания за несущественные нарушения при проверках непищевой продукции.

За принятие в целом соответствующего законопроекта №2172 проголосовали 277 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

Согласно пояснительной записке, законопроект предлагает ввести для случаев несущественных нарушений при проверках непищевой продукции принцип наказания за невыполнение требований органов рыночного надзора по устранению нарушений, а не за сами нарушения.

Законопроектом устанавливаются четкие и прозрачные требования к инспекторам органов рыночного надзора и субъектам хозяйствования относительно перечня и сроков предоставления документов при проведении проверки, а также четкий срок отправки субъекту хозяйствования постановления о наложении штрафа (16 дней после проведения проверки), что позволит избежать случаев отправки постановлений о наложении штрафа задним числом.

Также проект закона устанавливает четкий запрет проверять продукцию другого вида, которая не является предметом конкретной проверки, вводит требование предоставления документов, необходимых для установления цепи поставки продукции, только в объеме, позволяющем установить такую ​​цепь, а не в полном объеме.

Кроме того, законопроектом отменены штрафы для уменьшения коррупционных рисков при проверках и предусмотрена обязанность органа рыночного надзора оказывать консультативную помощь субъектам хозяйствования при осуществлении рыночного надзора.

Как сообщали Українськi Новини, Рада намерена отменить необходимость внесения информации и получения ее из электронной базы отчетов об оценке недвижимости с помощью платных электронных площадок.

Также сообщалось о испорченных продуктах и подделанных товарах: что продают украинцам.