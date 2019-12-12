В пещерах Индонезии обнаружили рисунки возрастом 44 тысячи лет

В Индонезии на острове Сулавеси ученые обнаружили в пещере наскальный рисунок, на котором изображен фрагмент охоты на свиней и буйволов, возрастом около 44 тысячи лет. Об этом передает BBC.

Отмечается, что на одной из частей рисунка длиной 4,5 метра изображены дикие свиньи и буйволы. Рядом с ними нарисованы фигуры меньшего размера, похожие на человека, но имеющие черты животных (хвосты или звериные головы). В другой секции изображения также нарисован буйвол, окруженный несколькими фигурами с копьями и, вероятно, веревками в руках.

"Я никогда не видел подобного ранее. Я имею в виду, что мы видели сотни мест с наскальной живописью в этом регионе, но мы никогда не видели что-то похожее на сцену охоты", — рассказал археолог австралийского Университета Гриффита Адам Брамм.

Однако некоторые ученые не считают, что композиция представляет собой единый рисунок. Они думают, что это может быть серией изображений, которые были нарисованы за несколько тысяч лет.

Команда ученых проанализировала кальцит, который образовался на рисунке. Они обнаружили, что кальцит на изображении свиньи начал формироваться, по крайней мере, 43 900 лет назад, а отложениям на двух буйволах, по меньшей мере, 40 900 лет.

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