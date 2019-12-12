подписаться на рассылку
23.45 23.8
25.85 26.4
˟
  • Новости
  • Мир
  • В пещерах Индонезии обнаружили рисунки возрастом 44 тысячи лет
12 декабря 2019, четверг, 16:23 828
Мир 2019-12-12T16:45:02+02:00
Українські Новини
В пещерах Индонезии обнаружили рисунки возрастом 44 тысячи лет

В пещерах Индонезии обнаружили рисунки возрастом 44 тысячи лет

Елизавета Кесельман
Индонезия, Пещера, наскальная живопись, Древние рисунки

В Индонезии на острове Сулавеси ученые обнаружили в пещере наскальный рисунок, на котором изображен фрагмент охоты на свиней и буйволов, возрастом около 44 тысячи лет. Об этом передает BBC.

Отмечается, что на одной из частей рисунка длиной 4,5 метра изображены дикие свиньи и буйволы. Рядом с ними нарисованы фигуры меньшего размера, похожие на человека, но имеющие черты животных (хвосты или звериные головы). В другой секции изображения также нарисован буйвол, окруженный несколькими фигурами с копьями и, вероятно, веревками в руках.

"Я никогда не видел подобного ранее. Я имею в виду, что мы видели сотни мест с наскальной живописью в этом регионе, но мы никогда не видели что-то похожее на сцену охоты", — рассказал археолог австралийского Университета Гриффита Адам Брамм.

 

Однако некоторые ученые не считают, что композиция представляет собой единый рисунок. Они думают, что это может быть серией изображений, которые были нарисованы за несколько тысяч лет.

Команда ученых проанализировала кальцит, который образовался на рисунке. Они обнаружили, что кальцит на изображении свиньи начал формироваться, по крайней мере, 43 900 лет назад, а отложениям на двух буйволах, по меньшей мере, 40 900 лет.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Израиле нашли легендарное хранилище "свитков Мертвого моря", на которых были написаны фрагменты из  Библии, в частности Ветхого Завета, датируемые IV веком до н.э. 

Больше новостей о: Индонезия Пещера наскальная живопись Древние рисунки

Архив
Новости
Дефицит средств в Фонде соцстрахования напрямую связан с тем, что их постоянно воровали, – Сазонов 16:55
Хмельницкий покупает ТРЦ Ocean Plaza в Киеве 16:48
В Харькове обезьяна остановила работу супермаркета, а Днипро "заминировали" 16:45 Новости из регионов
Закон о дезинформации: в ООН предостерегают власти Украины от ограничений свободы слова 16:34
После страшного пожара в Одессе 8 человек лечатся в больницах 16:26
больше новостей
За неиспользование украинского языка будут штрафовать на 11 тысяч гривен, - языковой омбудсмен Монахова 10:34
Мокрый снег с дождем и порывами ветра: прогноз погоды на четверг 21:00 Карта
Студенты останутся без надбавки в 2020 году 10:24
Зеленский расширил свой визит в Париж до 3 дней с туристической целью, - СМИ 18:05
Дача Пристайко. Фото: Newsone
Старая мебель и советские коврики: журналисты обнаружили госдачу Пристайко в Конча-Заспе 15:09
больше новостей
Зеленский расширил свой визит в Париж до 3 дней с туристической целью, - СМИ 18:05
Карл Бильдт, защитивший Порошенко от преследований за госизмену в интересах России, оказался представителем российского нефтебизнеса 18:57
За неиспользование украинского языка будут штрафовать на 11 тысяч гривен, - языковой омбудсмен Монахова 10:34
НАБУ засекретило информацию по делу о возможном предложении $20 млн взятки Богдану 14:45
Гончарук за 100 дней работы продемонстрировал полный непрофессионализм, - Бойко 13:33
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok