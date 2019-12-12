Негосударственные организации смогут создавать учреждения для бездомных

Верховная Рада разрешила негосударственным организациям создавать специализированные социальные учреждения для граждан без определенного места жительства. За принятие законопроекта №0932 в целом проголосовали 343 депутата при минимально необходимых 226, передают Українські Новини. Соответствующие изменения вносятся в закон "О свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине". Также законопроект отменяет норму о привязке регистрации в Центре учета для бездомных лиц к предоставлению только социальной услуги "Предоставление убежища". Как сообщали Українські Новини, в Одессе пожар в театре едва не устроила бездомная женщина, которая обосновалась в Горсаду и разожгла костер для обогрева. Ранее за поджог Киево-Печерской лавры задержали пьяного бездомного.