Негосударственные организации смогут создавать учреждения для бездомных

Верховная Рада разрешила негосударственным организациям создавать специализированные социальные учреждения для граждан без определенного места жительства.

За принятие законопроекта №0932 в целом проголосовали 343 депутата при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Соответствующие изменения вносятся в закон "О свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине".

Также законопроект отменяет норму о привязке регистрации в Центре учета для бездомных лиц к предоставлению только социальной услуги "Предоставление убежища".

Как сообщали Українські Новини, в Одессе пожар в театре едва не устроила бездомная женщина, которая обосновалась в Горсаду и разожгла костер для обогрева.

Ранее за поджог Киево-Печерской лавры задержали пьяного бездомного.