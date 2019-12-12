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12 декабря 2019, четверг, 14:59 16
Верховная Рада и партии 2019-12-12T15:15:01+02:00
Українські Новини
Негосударственные организации смогут создавать учреждения для бездомных

Негосударственные организации смогут создавать учреждения для бездомных

Анна Рудык
Бездомные, Верховная Рада, Убежище

Верховная Рада разрешила негосударственным организациям создавать специализированные социальные учреждения для граждан без определенного места жительства.

За принятие законопроекта №0932 в целом проголосовали 343 депутата при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Соответствующие изменения вносятся в закон "О свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине".

Также законопроект отменяет норму о привязке регистрации в Центре учета для бездомных лиц к предоставлению только социальной услуги "Предоставление убежища".

Как сообщали Українські Новини, в Одессе пожар в театре едва не устроила бездомная женщина, которая обосновалась в Горсаду и разожгла костер для обогрева. 

Ранее за поджог Киево-Печерской лавры задержали пьяного бездомного.

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