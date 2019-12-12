ТПП не достигла ни одного пункта, которые определены в Стратегии ее развития до 20 года, - Якубин

Торгово-промышленная палата Украины фактически полностью провалила выполнение своей "Стратегии развития" до 2020 года, но ее руководитель Геннадий Чижиков все равно собирается повторно избираться на пост президента бизнес-ассоциации. Об этом на своей странице в Facebook заявил политический эксперт Алексей Якубин.

"До конца этого года ТПП должена представить отчет за свою деятельность в 2019 году. Члены комиссии, конечно, расскажут о своих больших победах и достижениях, представят амбициозные планы на будущее. Но предполагаю, что все тактически замолчат провал выполнения стратегии развития палаты до 2020. А это, очевидно, является фактом, потому что эти цели в этой стратегии не совпадают с тем, что мы имеем в реальности", - пишет эксперт.

Он также добавил, что в "стратегии развития ТПП до 2020 года" прописана функция представительства интересов бизнеса на национальном и межрегиональном уровне, но ТПП не смогла реализовать эти функции в полной мере.

"Заложенные национальными и международными экспертами цели и задачи остались по одну сторону дороги, а "ратная гвардия господина Чижикова" поскакала в другую... Они активно начали "открывать" Брюссели, Парижи, Лондоны, Вены, Сиднеи, Пекины, Пиренеи, страны Африканского континента... в том числе, приписывая частные поездки в счет бюджета палаты. (в некоторых случаях, есть такая информация, даже сувениры, и те были приобретены за общие средства). Но конкретных результатов в международном направлении так и не показали. Такой себе туризм за чужой счет. Вроде бы хорошо - но где результаты? Просто напомню, что к началу осени у нас отрицательное сальдо внешней торговли - более 4 миллиардов долларов. И оно увеличивается", - отметил политолог.

Якубин подчеркнул, что кроме вышеупомянутого функционала, у Торгово-промышленной палаты было еще несколько важных целей и задач, записанных в "Стратегии". В частности это проведение системной политики и кампаний по защите интересов национального бизнеса и содержание роли мощной бизнес-ассоциации по поддержке и развитию малого и среднего бизнеса.

"Но это вообще смешно. ТППУ не только не стала влиятельной ассоциации для МСБ, многие отечественные бизнесмены вообще о ней не знают и впервые слышат. Поэтому можно уже вполне определенно говорить, что задача стать "самой мощной бизнес-организацией" руководством и лично Чижиковым провалена. Но это кстати не мешает ему избираться на пост президента ТППУ на второй срок", - считает эксперт.

Это, по его словам, только ключевые цели, которые были представлены в только первой статье "Стратегии развития ТПП" и являются не выполненными нынешним руководством бизнес-ассоциации.

"То есть, они не смогли даже продвинуться по ключевым направлениям, не говоря уже обо всех остальных. Появляются риторические вопросы: "может ли общественность официально увидеть все эти "веселые картинки" господина Чижикова в отчете деятельности ассоциации в 2019, и как он собирается объяснить сообществу все эти свои "выдающиеся достижения"?", - подытожил Алексей Якубин.