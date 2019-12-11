В Сумах накрыли подпольное VIP-казино, а под Днипром избили целующихся в супермаркете мужчин

В Ровно патрульные спасли жизнь за считаные минуты

Патрульные города Ровно на протяжении 4-х минут до приезда скорой делали непрямой массаж сердца молодому парню. В итоге спасли ему жизнь, сообщает "Ого". По сообщению медиков скорой у парня было состояние похожее на состояние после панической атаки или приступа судороги. Из больницы он сбежал. Перед тем признался медикам, что "немного употреблял алкоголь".

В Винницкой области полиция с КОРДом накрыла банду, которая незаконно удерживала бездомных людей

Семья из Винницкой области искала бездомных и людей, попавших в сложные обстоятельства, обещала им проживание и хорошую зарплату за работу на пилораме. Как установили правоохранители, владельцы пилорамы, муж и жена, возрастом 42 и 44 года, незаконно удерживали на предприятии людей и заставляли их работать бесплатно, применяя психологическое давление и насилие. Во время спецоперации в доме было выявлено семеро рабочих. Большинство из них не имело документов. Проведен ряд обысков, изъяты вещественные доказательства. Следствие продолжается. Подобные преступления караются лишением свободы сроком от 5 до 20 лет, сообщает "20 минут".

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В Сумах "накрыли" подпольное VIP-казино

Прокуратурой Сумской области совместно с работниками полиции при оперативном сопровождения спецподразделения "КОРД" выявлена и прекращена деятельность нелегального казино, которое было расположено в одном из кафе Сум, сообщает "Ваш шанс". Предварительно установлено, что к организации игорного бизнеса причастны три человека. Его организатору - 56 лет. Пользуясь средствами конспирации, еженедельно, во вторник и пятницу, они собирали в подпольном зале любителей азартных игр. Во время санкционированного обыска 10 декабря было обнаружено и изъято два покерных стола, игровое оборудование, около 15 кг игровых фишек, документация, в том числе долговые расписки. Следственные действия продолжаются.

Фото: shans

Под Днипром жестоко избили двух мужчин, которые целовались в супермаркете

В одном из супермаркетов Новомосковска Днепропетровской области произошло ЧП. Неизвестный избил двух мужчин, которые целовались прямо в супермаркете, передает корреспондент "Наше Місто". На видео, снятом очевидцем, видно, что при встрече двое мужчин начали целоваться. На них обратили внимание и, видимо, что-то сказали. В ответ один из них показал непристойный жест. На парочку сразу набросился мужчина с бородой крепкого телосложения. К нему присоединился еще один посетитель. В результате один из потерпевших, которого головой стукнули о камеры хранения, упал на пол и потерял сознание. Дерущихся бросился разнимать охранник супермаркета.

Разбойное нападение на офис в Днипре: преступников задержали

В Днипре оперативники задержали двух подозреваемых в совершении разбойного нападения, сообщает "Днепр час". Как установили сотрудники уголовного розыска 25 июля двое мужчин с дробовиком ворвались в один из офисов Днипра, разбили двери и сорвали камеры видеонаблюдения. Технического работника офиса закрыли в туалете. Забрали из помещения компьютерную технику, серверы и деньги, погрузили в автомобиль и уехали. Для расследования преступления был назначен ряд судебных экспертиз, проведен комплекс следственных действий. Как выяснилось, нападавшие - жители Днипра 36 и 37 лет. 10 декабря полицейские задержали разбойников и провели обыски в их квартирах, автомобилях и гаражах. В результате было изъято оружие, гранату РГД-5 с запалом, флешки, телефоны и другие вещественные доказательства. Мужчины проверяются на причастность к совершению ряда аналогичных преступлений, совершенных в Днепропетровской и Запорожской областях.

Под Днипром предприимчивая "бизнесвумен" организовала на дому нелегальную металлоприемку

10 декабря в рамках санкционированного обыска в одном из домов Кривого Рога полицейские обнаружили пункт приема, где без разрешительных документов принимали изделия и лом черных металлов, сообщает "Днепр час". Установлено, что дом принадлежит 48-летней женщине. Во время обыска полицейские обнаружили более 1500 кг лома черных металлов и 60 тонн скрапа. По данному факту проводится расследование. Максимальное наказание за подобную деятельность предусматривает ограничение свободы на срок до трех лет.

Полиция нашла парня, который зарезал бомжа в Николаеве

Инцидент произошел в ночь на 5 декабря в Николаеве. Под утро прохожие нашли труп в луже крови возле супермаркета. Вскоре полиция нашла убийцу. Им оказался 20-летний местный житель. Который просто в ходе внезапно возникшей ссоры с незнакомым бомжом ударил его ножом: раз в ягодицу и несколько раз в ногу. Бездомный умер от потери крови, сообщают "Николаевские новости".