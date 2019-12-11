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  • Вывод Венецианской комиссии по судебной реформе - красная карточка "турборежиму" власти, - Пилипенко
11 декабря 2019, среда, 18:55 1245
Политика 2019-12-11T19:30:32+02:00
Українські Новини
Вывод Венецианской комиссии по судебной реформе - красная карточка "турборежиму" власти, - Пилипенко

Вывод Венецианской комиссии по судебной реформе - красная карточка "турборежиму" власти, - Пилипенко

Елизавета Кесельман
Кабмин, Верховная Рада, Депутаты, Владимир Зеленский, Пилипенко, Судебная реформа
Владимир Пилипенко. Фото: vidrodzhennya.org.ua
Владимир Пилипенко. Фото: vidrodzhennya.org.ua

Представитель Украины в "Венецианской комиссии" (‪2013-2017 годы), народный депутат Украины VI-VII созывов Владимир Пилипенко считает, что вывод Венецианской комиссии по законопроекту о судебной реформе Президента Владимира Зеленского, являются красной карточкой украинской власти. Об этом он сказал Українським Новинам.

"Я считаю, что это вывод - красная карточка турборежиму (власти). Хочу напомнить всем общественным активистам, что они уже комментировали вывод по законопроекту "о люстрации", что он позитивный. И что случилось? Европейский суд сказал, что он не отвечает европейским стандартам."

По его словам, на данный момент некоторые эксперты, которые принимали участие в разработке законопроекта о судебной реформе, оценивая выводы "Венецианской комиссии" пытаются защитить себя и то, что они, по сути, создали.

Также он сообщил, что выводы Венецианской комиссии не носят обязательного характера и украинская власть может их не выполнять, однако подчеркнул, что Комиссия - орган Совета Европы, а Украина является членом СЕ и взяла на себя определенные обязательства.

"Все те моменты, которые Украина не выполняет, может быть расценено, что государство не хочет идти по пути защиты демократии, прав человека и верховенства права. Украина может не выполнять эти рекомендации, но тогда все будут знать, что наше законодательство противоречит европейским стандартам", - сказал Пилипенко.

Как сообщали Українські Новини, депутат Верховной Рады Сергей Власенко ("Батькивщина") считает, что Венецианская комиссия полностью раскритиковала законопроект президента Владимира Зеленского о судебной реформе.

Больше новостей о: Кабмин Верховная Рада Депутаты Владимир Зеленский Пилипенко Судебная реформа

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