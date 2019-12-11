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11 декабря 2019, среда, 16:52 6
Верховная Рада и партии 2019-12-11T16:54:21+02:00
Українські Новини
Сергей Куюн: как можно из журналиста телеканала стать слугой хозяина этого канала в парламенте?

Сергей Куюн: как можно из журналиста телеканала стать слугой хозяина этого канала в парламенте?

Надежда Комендантова
Сергей Куюн, Ольга Василевская-Смаглюк
Сергей Куюн. Фото: Фейсбук/Сергей Куюн
Сергей Куюн. Фото: Фейсбук/Сергей Куюн

Директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн утверждает, что депутат Ольга Василевская-Смаглюк ("Слуга народа"), которая ранее была журналистом телеканала "1+1", лоббирует интересы группы "Приват".

Так эксперт прокомментировал у себя на Facebook внесение нардепом при подготовке законопроекта №2317 ко второму чтению правки об уравнении ставок акцизного налога на сжиженный газ и бензин до €139,5 за 1000 л.

"Приват" открыто лоббирует коррекцию ставок на моторные топлива, стремясь остановить рост использования сжиженного газа, чтобы продавать больше бензина. Эффективность выбранного метода такая себе, мимо, я считаю... Но группа верит в это и использует имеющиеся у нее возможности, это нормально. Мне непонятно другое: как можно из журналиста ведущего телеканала стать откровенным слугой хозяина этого канала, но уже в парламенте? Ну разве нельзя сказать "нет", я буду выглядеть нелепо с этими правками, пускай внесет кто-то другой, тем более что в профильном комитете куча по уши зашкваренного народу - Палица, Дубинский... Надо же иметь хоть какую-то гордость и достоинство... Неужели все или многие репортажи Оли в журналистскую бытность тоже были сделаны по разнарядке, были фальшивкой? Я и раньше не верил 1+1, но новости можно переключить или выключить, а как теперь выключить таких депутатов?

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