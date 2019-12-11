Законопроект №2543 решает ключевые проблемы сектора возобновляемой энергетики, – заявление ЕБА

Европейская бизнес ассоциация (ЕБА) заявила, что законопроект по улучшению инвестиционного климата в сфере возобновляемой энергетики (№2543) решит ключевые проблемы отрасли и будет способствовать росту инвестиций.

Об этом сообщило интернет-издание "Главком".

"Речь идет о вопросах снижения размера "зеленого" тарифа для производителей электроэнергии из возобновляемых источников, улучшит финансовое состояние государственного предприятия "Гарантированный покупатель" и обеспечит более качественное исполнение функций гарантированного покупателя электрической энергии. Ведь сейчас прогнозный дефицит ГП, по данным Министерства энергетики и защиты окружающей среды, на следующий год может достичь 16 млрд гривен", - отмечается в заявлении ЕБА.

Кроме того, по мнению ЕБА, принятие законопроекта №2543 будет способствовать сохранению инвестиционной привлекательности отрасли для иностранных инвесторов, ведь документом фиксируется стабилизационная оговорка от изменения условий регулирования на рынке возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в будущем. "Это гарантия защиты инвестиций, которая так важна для международных компаний", - отметили в заявлении.

В ЕБА также считают, что предложенные в законопроекте изменения в законодательство будут способствовать успешному переходу на аукционную модель поддержки развития отрасли возобновляемой энергетики и росту инвестиций в проекты ВИЭ.

"По экспертной оценке игроков рынка, принятие проекта закона №2543 позволит привлечь около 4 млрд евро в новые генерирующие мощности "зеленой" энергетики Украины", - подчеркнули в Европейской бизнес ассоциации.

В ЕБА отметили, что сейчас Украина входит в международный рейтинг ТОП-10 самых привлекательных стран для инвестиций в "зеленую" энергетику, по данным агентства BloombergNEF, и в данный момент в развитие отрасли привлечено более 8 млрд евро иностранных инвестиций. И призвали народных депутатов поддержать законопроект №2543.

"Учитывая важность проектов по возобновляемой энергетике для экономического развития Украины, а также необходимость обеспечения стабильного бизнес-среды и здоровой конкуренции в энергетическом секторе, бизнес-сообщество призывает поддержать законопроект в целом, чтобы обеспечить переход на сбалансированные правила рынка возобновляемой энергетики Украины", - говорится в заявлении ЕБА.

Напомним, законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно улучшения инвестиционного климата в сфере возобновляемой энергетики" (№2543) зарегистрирован в Верховной Раде Украины 6 декабря 2019 года. По словам одного из соавторов законопроекта, народного депутата Украины Леси Василенко, проект закона позволит государству соблюсти обязательств перед инвесторами и в то же время уменьшить нагрузку из-за выплат по "зеленому" тарифу на рынке энергетики.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский на Украинско-литовском экономическом форуме 27 ноября заявил, что ретроспективного изменения "зеленого" тарифа не будет и украинская власть не планирует предпринимать никаких шагов, которые ухудшат условия ведения бизнеса в Украине.