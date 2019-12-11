Позор или ирония: мексиканцев оскорбило изображение национального героя голым и на высоких каблуках

Во Дворце изящных искусств в Мехико представили картину художника Фабиана Шайерса, на котором изображен национальный лидер и герой мексиканской революции 1910 года Эмилиано Сапати обнаженным и на высоких каблуках. Об этом передает The Guardian.

Отмечается, что оскорбленные мексиканцы штурмовали Дворец с требованием снять картину, часть новой выставки под названием "Сапати после Сапати", которая стремится представить альтернативный взгляд на мексиканскую революцию.

Мексиканская революция 1910-1917 годов была одним из крупнейших социально-политических событий в истории Латинской Америки начала XX века. В результате неё были уничтожены 35-летняя диктатура генерала Порфирио Диаса, политическое господство олигархии помещиков и буржуазии, которое ориентировалась на тесные связи с иностранным капиталом. Была принята демократическая конституция, которая предусматривала проведение аграрной реформы, разработку передового трудового законодательства, защиту национальных богатств и суверенитета страны.

"Это не свобода выражения взглядов, это разврат! Это унизительно, они не могут так показывать нашу историю", — подчеркнул Антонио Медрано, представитель протестующих.

Небольшая картина Фабиана Шайреса изображает голого Сапати верхом на белом коне. Его тело опоясывает лента в цветах мексиканского флага. Из одежды на Сапати только розовое сомбреро и туфли на высоких каблуках.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Австрии засудили мужчину, который оскорбил евреев и мусульман в Facebook.

Также в Китае в 2020 году запретят оскорблять героев революции.