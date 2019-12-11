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11 декабря 2019, среда, 15:00 374
Экономика 2019-12-11T15:02:06+02:00
Українські Новини
Законопроект 2543 позволит реализовать инициативу президента по развитию "зеленой" энергетики, - эксперты

Законопроект 2543 позволит реализовать инициативу президента по развитию "зеленой" энергетики, - эксперты

Надежда Комендантова
Зеленая энергетика

Принятие законопроекта "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно улучшения инвестиционного климата в сфере возобновляемой энергетики" (№2543), которым предусматривается добровольная реструктуризация "зеленого" тарифа, позволит выполнить инициативу президента Украины Владимира Зеленского относительно сбалансированного развития отрасли альтернативной энергетики. Такое мнение высказали участники обсуждения законопроекта на заседании Комитета по топливу и энергетике Европейской бизнес ассоциации 10 декабря, пишет РБК-Украина. 

По мнению основателя и президента компании "Чумак" и "Виндкрафт Украина" Карла Стурена, законопроект 2543 был наработан парламентским комитетом по вопросам экономического развития для скорейшего решения проблем в области "зеленой" энергетики, которое бы устроило всех участников рынка. Законопроектом найден компромисс между интересами государства и инвесторов в возобновляемую энергетику, к чему призвал президент Украины Зеленский во время украино-литовскому бизнес-форума 27 ноября.

"Этот законопроект, который комитет экономического развития подал, именно для того, чтобы сбалансировать ситуацию как можно быстрее и как можно наименее болезненно как для государства, так и для бизнеса", - сказал Стурен.

Представитель юридической компании CMS Марина Ильчук во время обсуждения отметила, что принцип добровольности в реструктуризации является ключевым аргументом для инвесторов.

"Главный аргумент вообще этого всего процесса на уровне формирования законопроектрв, что все эти процедуры реструктуризации должны быть добровольные. То есть, если компании идут уже на этот путь реструктуризации, они идут на это добровольно и предварительно уже проговорили со своими банками", - отметила Ильчук.

Напомним, проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно улучшения инвестиционного климата в сфере возобновляемой энергетики" (№2543) зарегистрирован в Верховной раде 6 декабря 2019 года. По словам одного из соавторов законопроекта, депутата Людмилы Буймистер - он является компромиссным и подавляющее большинство игроков рынка соглашаются на добровольную реструктуризацию на предложенных условиях.

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