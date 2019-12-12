Весам - много шутить, а Тельцам - искать острых ощущений: прогноз астрологов на 12 декабря

Хорошая еда, комфорт, обнимашки с домашними животными и близкими - в сегодняшней атмосфере есть много того, что нравится людям, и он обязательно принесет улыбки и удовольствие. Тем не менее, Луна противостоит Юпитеру, поэтому умеренность - хорошая идея. Вы же помните, что лучшее - враг хорошего? Водяные знаки - Рак, Рыбы и Скорпион - должны быть осторожны с чрезмерным употреблением алкоголя.

Энергия знака позволяет справиться с негативом. Чем выше энергия, тем у знака больше шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки неблагоприятному предсказанию гороскопа.

Овен (20 марта - 19 апреля)

Сегодня начинается игривое, беззаботное настроение. Вы можете чувствовать себя озорным, в настроении разыграть друга или коллегу. Пока это все весело, в этом не должно быть никакого вреда, ведь большинство людей готовы посмеяться. Вы, вероятно, обнаружите, что даже формальные или профессиональные условия быстро превращаются в неформальные, поскольку люди уступают желанию расслабиться и пошутить.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Ваше обычное чувство сосредоточенности сегодня испаряется на ветру, сменяясь чувством беспокойства. Вы можете даже немного нервничать, даже если не происходит ничего, что могло бы вызвать беспокойство. Одно можно сказать наверняка: ваша обычная рутина сегодня пошатывается. Пришло время изменить привычный порядок вещей, даже хотя бы на один день. Найдите безопасные способы испытать острые ощущения от чего-то нового!

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Ваше любопытство вызвано сегодня практически всем и всеми, с кем вы сталкиваетесь. Сама жизнь кажется ярче, словно новая блестящая монетка, лежащая на тротуаре, которая так и просится, чтобы ее подняли и загадали желание. Это хорошее время, чтобы представить цель, которой вы хотели бы достичь в следующем месяце, и начать строить планы по ее достижению. Вы думаете быстро и креативно, поэтому обязательно сгенерируете отличные идеи.

Рак (21 июня - 21 июля)

Добро пожаловать в живой, интересный день - если вы задействуете позитивную энергию, это крайне благоприятно скажется на вашей работе (возможна премия или возможность для повышения). Конечно, вы можете почувствовать, что веселье - не вариант сегодня, если у вас слишком много дел. Вы, вероятно, будете иметь много взаимодействий с другими людьми, потому что ваши коммуникативные навыки сейчас на пике. Будьте максимально гибки при составлении планов с другими, чтобы не оказаться в бескомпромиссной ситуации.

Лев (22 июля - 22 августа)

Новая волна творчества проходит через вас. Вы совсем не довольны тем, что делаете все по-старому. Вы хотите попробовать новые методы в своей работе или найти свежий, стимулирующий способ повеселиться. Вам интересны множество людей и предметов, но не распыляйтесь, занимайтесь тем, что вам нравится. Это отличный день для изучения аспектов жизни, с которыми вы не сталкивались раньше. Вы можете узнать что-то новое и важное.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Ваш ум сегодня быстрее чем обычно усваивает информацию. Возможно, вам также придется быстро думать на ходу во время разговора или деловой встречи. Но вы так наблюдательны и сконцентрированы, так что это не должно быть проблемой. Вы понимаете очень тонкие детали, это почти шестое чувство, которое помогает вам отточить свои навыки общения и подачи информации и повышает вероятность того, что вы получите то, что хотите.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Сегодня вы в настроении для веселья. На работе вы будете беспощадно дразнить своих коллег, но будьте внимательны, чтобы никого не задеть своими шутками, поскольку ваше окружение весьма чувствительно сегодня. Если в ответ пошутят над вами, и шутка вдруг окажется обидной, не стесняйтесь сказать об этом шутнику, только будьте помягче и постарайтесь обсудить с товарищем свои чувства, чтобы в будущем между вами не возникло недомолвок.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Изменения сегодня неизбежны - и вы не можете мириться с этим так, как это делают некоторые люди. В конце концов, вы настроили свой режим и все свои дела, чтобы они работали на вас. Почему же теперь люди вокруг пытаются переключить их? Такого требует от вас новый ритм жизни. Старайтесь быть открытыми для новых впечатлений. Переход на менее проторенный путь открывает перед вами возможности, которые вы, возможно, никогда не рассматривали самостоятельно.

Стрелец (22 ноября - 20 декабря)

Сегодня вы - сама многозадачность, как трехрукий жонглер. Эта способность - дар, без преувеличения, но не стоит отчаиваться, если вдруг какая-то мелочь или задача ускользают от вас. Как бы вы ни были внимательны, деталям все же удается уклониться, потому что влияние звезд сегодняшнего дня направлено именно на то, чтобы сбить вас с толку. Возможно, вам придется вернуться к упущенному немного позже, когда вы почувствуете себя более здравомыслящим.

Козерог (21 декабря - 19 января)

Многие сегодня настроены беззаботно, и это может вас раздражать. Вместо того, чтобы ценить их легкость, вы, скорее всего, неодобрительно будете акцентировать внимание на их импульсивном, даже безрассудном поведении. Это неплохо, если вы возглавляете команду, потому что у вас есть собственное представление о том, как добиться цели. Но не стоит слишком усердствовать в попытках доказать свою правоту, вы почувствуете очень сильное сопротивление. Если люди не будут придерживаться ваших правил и ожиданий, попробуйте более гибко разрешить им использовать свои собственные методы работы.

Водолей (20 января - 17 февраля)

День полон неожиданностей, начиная с самого утра. Именно сегодня вы не можете быть уверены в том, что произойдет с вами за пределами дома, а значит, это повод смотреть в оба и быть осторожней. Привычная колея жизни рушится сегодня, как никогда. Возможно, вам придется пожертвовать устоявшимися собственными традициями или взглядами ради спокойствия и умиротворения.

Рыбы (18 февраля - 19 марта)

Ваш конек на сегодня - это общение. Вы много общаетесь с людьми, причем, не только вживую, но и в Интернете, по телефону и мессенджерах. Некоторым собеседникам сегодня ваш стиль общения может показаться надоедливым, но не стоит зацикливаться на том, что о вас сегодня думают все, с кем вы поддерживаете контакты. Потому что среди них гораздо больше людей, которые испытывают к вам совершенно искреннюю симпатию и обожают общение с вами.