Бойко и Левочкин надеются, что Рада и Кабмин выполнят парижские договоренности Зеленского

Народные депутаты от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Юрий Бойко и Сергей Левочкин, комментируя встречу в "нормандском формате", заявили, что ради мира на Донбассе Украина должна выполнять взятые на себя обязательства .

Об этом сообщили политики.

"До этого 3 года лидеры "нормандского формата" не встречались. Очень важно, что состоялись первые переговоры президентов Украины и России с глазу на глаз, это открывает возможность для дальнейшего диалога. Понятно, что сложно было ожидать каких-то прорывных вещей на первой встрече. Но сам факт того, что есть стремление к миру, стремление развести войска, остановить стрельбу, провести обмен пленными по принципу "всех на всех" – это положительная тенденция. Дальше открывается дорога к политическому урегулированию, чего хочет вся стран", - подчеркнул Бойко.

"Мы ожидаем того, что решения, принятые во время парижских переговоров, будут воплощены в жизнь. Это касается, в первую очередь, практической реализации Минских соглашений. Второе – комплекс решений в сфере энергетики, то есть транзита газа через территорию Украины и прямых поставок дешёвого газа в Украину", – сказал Левочкин.

Также очень важным Бойко назвал тот факт, что сдвинулся с места вопрос заключения нового контракта на транзит газа по территории Украины в Европу, несмотря на сопротивление руководителей "Нефтегаза". "Это очень важно для нашей страны и для людей, потому что это путь к снижению стоимости газа, поступлениям средств в бюджет, сохранению рабочих мест. Хорошо, что это произошло", - уточнил сопредседатель фракции.

Левочкин подчеркнул важность возобновления диалога на высшем уровне и подписания совместного коммюнике по итогам встречи: "Этот документ можно назвать "Париж-1". Он очень четко фиксирует обязательства и Украины, и Российской Федерации, и европейских партнеров – сделать необходимые действия, чтобы вернуть мир на Донбассе", – отметил политик.

"Поэтому я оцениваю встречу как первый шаг, который наша политическая сила поддерживала в противовес тем остаткам радикальных группировок, которые стремились заблокировать дорогу к миру", - сказал Бойко. Он подчеркнул важность выполнения Украиной своих обязательств для получения дальнейшей поддержки международного сообщества.

"Мы надеемся, что практические результаты этой встречи будут в повестке Верховной Рады и решениях правительства. Таким образом, ситуация на Донбассе будет улучшаться, и мы будем продвигаться к миру", – пояснил Левочкин.

"Участие лидеров Франции и Германии в дальнейшем процессе восстановления мира, их последовательность и поддержка Украины очень важны для нас. В то же время надо понимать, что европейские политики будут настаивать на выполнении Минских соглашений. Это же касается и имплементации "формулы Штайнмайера", которая определяет порядок проведения местных выборов на неконтролируемых территориях. Подписали – надо выполнять, а не проводить ревизию подписанного каждый месяц. Тогда мы будем иметь поддержку со стороны лидеров европейских стран", - подытожил сопредседатель фракции ОПЗЖ Юрий Бойко.