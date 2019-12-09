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09 декабря 2019, понедельник, 21:12 284
Политика 2019-12-09T21:30:49+02:00
Українські Новини
Венецианская Комиссия рекомендует отменить судебную реформу Зеленского по Верховному Суду

Венецианская Комиссия рекомендует отменить судебную реформу Зеленского по Верховному Суду

Анна Рудык

"Положение о сокращении количества судей Верховного Суда до 100 фактически является повторным отбором и должно быть исключено", - отмечено в обнародованном 9 декабря выводе Венецианской Комиссии относительно инициированного Президентом Зеленским закона по регулированию деятельности Верховного Суда и органов судейского управления.

Напомним, судебная реформа Владимира Зеленского была начата с принятием скандального законопроекта 1008 о деятельности органов судейского управления (Закон 193-IX от 16.10.2019). Законом 193-IX, среди прочего, предусмотрено "перезагрузку" нового Верховного Суда путем проведения повторного отбора судей и сокращения их числа вдвое (с 200 до 100), ликвидацию Высшей квалификационной комиссии судей и создание новой, расширение полномочий Высшего совета правосудия.

Венецианская Комиссия, проанализировав указанные законодательные изменения, напомнила, что Украина в течение последних лет осуществила глубокую судебную реформу, и внедрение некоторых изменений еще не завершено. Реформа процесса отбора судей и новый состав Верховного Суда, по мнению Комиссии, "заметно улучшились по сравнению с системой, которая существовала раньше".

Что касается предложенных Президентом Зеленским изменений, то, по мнению Венецианской Комиссии "они являются преждевременными, поскольку внедряются в важный период оценки всех судей первой и апелляционной инстанций".

Наибольшую критику экспертов Венецианской Комиссии вызвали предложения Владимира Зеленского по сокращению количества судей Верховного Суда.

"Сокращение количества судей приведет к еще большей задержке рассмотрения дел и поставит под угрозу функционирование Верховного Суда. Несмотря на большую нагрузку (около 70 000 дел), Верховный Суд не сможет принимать должным образом обоснованные судебные решения в течение разумного срока, что противоречит статье 6 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод", - говорится в заключении Венецианской Комиссии. В этом контексте Комиссия также предостерегает Украину в том, что повторное реформирование после выборов является сигналом как для судей, так и для общественности, что "пребывание судей Суда на должностях зависит от воли большинства в парламенте. Это создает очевидную угрозу независимости судей и роли судебной власти в свете статьи 6 Конвенции ", - убеждены эксперты Комиссии.

В итоге, Венецианская Комиссия рекомендует Украине сосредоточить реформу на судах первой и апелляционной инстанций.
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