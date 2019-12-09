Кучухидзе Антон: Легализация игорного бизнеса – давно пора!

Украина постепенно подходит к развязке несправедливости, которая существовала на протяжении последних 10 лет: власть пытается легализировать игорный бизнес.

После того, как в 2009 г. игорный рынок закрыли, случилась упомянутая несправедливость: всех объявили вне закона, зато подарили монопольную жизнь только лотереям. Почему это неправильно? Да, потому что, анализируя европейскую практику, становится просто очевидным, что лотерея - это разновидность игорного бизнеса, а не что-то отдельное с другого сектора экономики:

- в Германии, согласно с частью 3 (1) Межрегионального акта по азартным играм, лотерея определяется как отдельный вид азартных игр;

- в Британии, согласно с Актом об азартных играх 2005 г., лотерея считается отдельным сектором сферы азартных игр;

- в Польше, согласно с Законом об азартных играх 2009 г., лотереи также считаются разновидностью азартных игр.

Как видите, в этом сегменте бизнеса, Украина очень далека от лучших европейских стандартов, хотя предыдущие правители со всех СМИ каждый день уверяли, что Украина идет европейским путем, но как уже стало очевидным по данному кейсу и по многим другим показателям - это были только красивые слова и лозунги.

Новый Кабмин очнулся

При всей моей критике нового правительства, в части непосредственно легализации игорного бизнеса наметился хоть какой-то прогресс. Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде законопроект 2285 о легализации игорного бизнеса. Участники рынка восприняли его, мягко говоря, с тревогой, ибо его требуется очень сильно доработать. Всего в Раде 9-ого созыва зарегистрировано 8 законопроектов по азартным играм. Каждый представитель законодательной инициативы гнет свою линию, но от разных источников стало известно, что по мнению большинства участников бизнеса и их экспертных команд, законопроект народного депутата Украины Наталухи Д.А. 2285-6 является наиболее либеральным и эффективным для игорного бизнеса.

За какие же дополнения выступает бизнес к кабминовскому законопроекту, которые в свою очередь предлагается и законопроектом 2285-6? В принципе, все достаточно банально как для европейских стандартов, но необходимо еще сделать в нашей стране:

1.создать профильного регулятора азартных игр, который будет защищать интересы всех участников рынка, соответственно всего сегмента. Это необходимо, чтобы закончилась эпоха королей лотерей, когда одним - все, а другим - изгнание;

2.необходимо ввести переходной период для запуска и функционирования рынка азартных игр;

3.у рынка должна появится также справедливая система мониторинга, чтобы азартные игры превратились в по-настоящему легальный сегмент бизнеса, а не в базар;

4.стоит также освободить игроков от налогообложения их выигрыша, иначе как это традиционно для Украины, наши люди перейдут в иностранные юрисдикции, и будут там играть;

5.и последнее, и самое главное, бизнес в Украине хронически страдает на чрезмерное количество регуляций любого сегмента экономики и фискальное давление. Правительство должно понимать, запуская рынок азартных игр, оно же и не должно его задушить налогами, проверками и прочими "прелестями". Иначе, игорный бизнес просто уйдет снова в тень. Чтобы не допустить негативных последствий, нужно сделать правильный шаг - либерализировать законопроект Кабмина, не нужно власть имущим стесняться проводить комитетские и парламентские слушания, чтобы услышать не только нардепов, а и будущих участников рынка о том, что и как должно работать.

Учитывая, что сам Кабмин без договоренностей с монобольшинством не протянет легализацию игорного бизнеса, и стоит обратить внимание, что г-н Наталуха как глава Комитета по экономической политике и представитель монобольшинства подготовил серьезную альтернативу кабминовским инициативам, то скорее всего Кабмин пойдет на уступки депутатскому корпусу и смягчит ряд своих позиций и требований. Если бы от представителя монобольшинства не было законопроекта, то тогда очевидной была бы ситуация, когда проголосовали бы все же кабминовскую версию законопроекта.

Очевидным является и тот факт, что законопроект о легализации азартных игр примут в ближайшее время, ибо в бюджет на 2020 г. правительство заложило поступление доходов на сумму в 4 млрд грн непосредственно от легализации азартных игр. Не проголосуют - не будет легализации и не будет денег.

Экономика игорного бизнеса

По данным Антимонопольного комитета Украины объем нелегального рынка азартных игр составляет больше $ 1 млрд, около 30 млрд грн.

Легализация игорного бизнеса может принести в разы больше, нежели Кабмин заложил на 2020 г. И это очень даже неплохо. Азартные игры - это сегмент бизнеса, способный создать дополнительно десятки и сотни тысяч рабочих мест, в которых сейчас так нуждается наша страна.

Показатели игорного бизнеса в отдельных европейских странах впечатляют:

- Германия: за 2018 г. доходы от рынка азартных игр составили более $ 15,2 млрд и более 200 тыс. созданных рабочих мест;

- Великобритания: за 2018 г. общий объем доходов от игорного бизнеса составил почти $ 19 млрд и создано более 102 тыс. рабочих мест;

- Италия: в 2018 г. валовый игровой доход составил почти $ 21 млрд.

Как видим, игорный бизнес может приносить многомиллиардные доходы и создавать сотни тысяч рабочих мест. В чем же успех? А в том, что нужно для начала принять правильный закон и эффективно запустить рынок, чтобы валовый игровой доход в Украине был как в Италии, где в 2018 г. этот показатель стал самым большим в Европе. Как говорится, все в руках правительства: или же они используют исторический шанс, или же вляпаются в историю.

Антон Кучухидзе, политолог-международник, специально для "Українські новини"