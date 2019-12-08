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  • Сергей Щербина: Показушное бескорыстие Вакарчука проистекает из культа бедности и порождает управленческую бездарность
08 декабря 2019, воскресенье, 14:00 103 Мнение
Политика 2019-12-08T14:15:01+02:00
Українські Новини
Сергей Щербина: Показушное бескорыстие Вакарчука проистекает из культа бедности и порождает управленческую без

Сергей Щербина: Показушное бескорыстие Вакарчука проистекает из культа бедности и порождает управленческую бездарность

Таня Войтюк
Сергей Щербина. Фото: facebook/Сергей Щербина
Сергей Щербина. Фото: facebook/Сергей Щербина

Главный редактор "РБК-Украина" Сергей Щербина высказал мнение касательно природной лживости политического класса и объяснил, чем вызвана мнимая добродетельность у политиков. Об этом он написал на Facebook.

В эфире у Савика в пятницу Вакарчук разразился следующим тезисом: "меня карьера не интересует, я пришел делать страну лучше".

Не раз слышал похожее от абсолютно разных деятелей, публично и непублично. Выносим за скобки природную лживость политического класса, сейчас не об этом. Сейчас о мнимой добродетели бескорыстия.

Если человек не желает добиваться повышения, признания и строить карьеру - вы бы в своей компании продвигали его, как работодатель? Вы бы доверяли ему важные задания, грузили бы повышенной ответственностью человека, который сказал вам, что у него нет здоровых амбиций в принципе? Но он согласен делать многое за спасибо из большой любви к компании и к вам лично. Не находите странным?

К сожалению, в нашем случае хороши все - и работники (политики), и работодатель (народ), которому адресованы месседжи а-ля Вакарчук. Даже сложно сказать, кто из них более лицемерен и инфантилен.

Это показушное бескорыстие проистекает из культа бедности, и порождает политическую и управленческую бездарность.
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