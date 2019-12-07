Харьковский губернатор первым выполнил распоряжение Зеленского по проверке пожарной безопасности

Действительно ли защищены от пожаров заведения с массовым пребыванием людей, вместе со специалистами ГосЧС 7 декабря проверял председатель ХОГА Алексей Кучер.

Инспекцию провели в заведениях города Лозовая.

"К сожалению, в Одессе состоялась страшная трагедия. Поэтому Президент дал поручение Кабинету министров Украины провели инспекцию всех заведений и мест скопления людей. Это детские сады, школы, общежития. Я дал соответствующее поручение как профильному департаменту, так и руководителю ГосЧС в Харьковской области: не ждать документов от Кабмина, а немедленно реагировать на поручения. Собирать соответствующую комиссию и начать проверку заведений", - сказал Алексей Кучер.

По его информации, заведений, которые необходимо проверить на пожарную безопасность, в области насчитывается около 3000. В ГосЧС отмечают, что их будут проверять около 200 сотрудников ведомства.

"Президентом была поставлена ​​задача: до 10 января все объекты необходимо проинспектировать", - акцентировал внимание спасателей председатель ХОГА.

Старт проверкам он дал лично. Вместе с начальником ГосЧС Украины в Харьковской области Александром Волобуевым, директором Департамента гражданской защиты ХОГА Павлом Пономаренком и Лозовским городским головой Сергеем Зеленским Алексей Кучер посетил 3 заведения города Лозовая: Лозовский высший колледж искусств, детско-юношескую спортивную школу "Юность" и НВК №10.

Замечания к пожарной безопасности были высказаны в каждом из заведений, однако в худшем состоянии оказался колледж искусств, который находится в подчинении Харьковского областного совета. В заведении, где учится 227 детей, вообще отсутствует противопожарная сигнализация. Средства на нее руководство просит уже не первый год. Но необходимые 1,8 млн грн. до сих пор не выделили.

"Я уже второй раз посещаю заведение областного подчинения, и оно в худшем состоянии, чем то, которое финансируется за счет местных средств. Это является большой проблемой, - отметил Алексей Кучер. - Я сейчас буду выяснять, почему так происходило, почему руководство области не реагировало. Будем делать выводы. Конечно, уже мне исправлять то, что происходит здесь. В ближайшее время отреагируем. Так не может быть, чтобы дети фактически находились в опасности".

Председатель ХОГА поручил директору Департамента гражданской защиты ХОГА до понедельника собрать всю документацию и историю переписки пожарной сигнализации в лицее. Руководству ГосЧС Алексей Кучер напомнил об ответственности за результаты проведенной работы и отметил: "Мы видим, что такие трагедии происходят, когда имеется небрежность руководства. На вас возлагается обязанность все проверить - и немедленно эту работу начать".

Напомним, проверить состояние противопожарной безопасности учреждений с массовым пребыванием людей Кабинету министров Украины и местным органам власти поручил Президент Украины Владимир Зеленский. Таким образом он отреагировал на трагические события в Одессе, где 4 декабря произошел крупный пожар в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Число погибших в этом пожаре уже возросло до 5 человек, а судьба еще 10 человек остается неизвестной.