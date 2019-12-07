Бойко хочет, чтобы Рада быстро поменяла языковой закон с учетом критики Венецианской комиссии

Парламент должен прислушаться к Венецианской комиссии и оперативно внести изменения в языковое законодательство.

Об этом заявил сопредседатель Оппозиционной платформы - За жизнь Юрий Бойко, комментируя выводы Венецианской комиссии, в которых Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" был подвергнут серьезной критике.

"Оценки Венецианской комиссии расставили все точки над "і". Закон о языке нарушает права человека. В первую очередь миллионов русскоязычных граждан Украины. Нельзя принимать закон о языках без учета мнения представителей всех национальных общин. Нельзя запрещать людям говорить на работе на том языке, который им удобен. Необходимо защищать и гарантировать права человека и гражданина, независимо от языка, на котором он говорит. Теперь это сказано украинской власти прямо в глаза, и позицию международного сообщества нельзя игнорировать", – подчеркнул Юрий Бойко.

По его словам, Решение Комиссии – повод для власти одуматься и вернуться к основам, на которых строится украинская государственность. Это национальный мир, равноправие национальных культур и уважение к достоинству граждан.

"Пора прекращать эту националистическую политику. Никакого развития она не дает. Она оскорбляет украинский язык и культуру, которые всегда были символом свободы, а не притеснений. Это не просто пожелания, но требование времени. На этой базе мы сможем объединить Украину", – отметил Сопредседатель фракции оппозиционеров.

Он подчеркнул, что чем быстрее будут внесены эти изменения – тем лучше. "Монобольшинство должно отвлечься от своего "ксерокса" и проявить ответственность и государственное мышление. Необходимо отменить этот закон и принять новый. Все языки, все национальные громады должны почувствовать защиту и помощь со стороны государства", – сказал парламентарий.

Юрий Бойко напомнил, что фракция Оппозиционной платформы - За жизнь еще в первые дни работы парламента внесла в Верховную Раду законопроекты "О порядке применения языков в Украине" (рег. №1103-1) и "О внесении изменений в Закон Украины "Об образовании" (рег. №1125).

"В наших предложениях заложено большинство рекомендаций Венецианской комиссии. И по поводу применения языковых квот в СМИ, и по поводу использования языков в повседневной жизни, на работе, в процессе обучения. Мы готовы к сотрудничеству с коллегами по парламенту для их доработки и скорейшего принятия. Откладывать эти решения нельзя. Это только нанесет вред межнациональным отношениям в стране и поставит под еще больший удар репутацию украинского государства", – резюмировал Сопредседатель партии.