Для потребителей газа Черниговщины открылся одиннадцатый современный центр обслуживания

5 декабря состоялось открытие нового Центра обслуживания клиентов АО "Черниговгаз" в городе Мена. Теперь более 11,5 тыс потребителей газа Менского района смогут быстро, доступно и удобно получить весь спектр услуг газовой компании.В центрах обслуживания клиентов потребители могут заключить договор на техническое обслуживание домовых сетей, заказать установку газового оборудования, счетчика, газификацию жилья, изготовление технических условий, проектной документации и тому подобное. Всего более 40 услуг, можно получить в одном месте. "Мы работаем открыто и прозрачно, стремимся конструктивного диалога и эффективного сотрудничества с каждым клиентом. Особенно это важно в районах, где и так инфраструктура плохо развита. Именно такие современные Центры обслуживания предоставляют возможность нашим потребителям в одном месте осуществить все необходимые действия и потратить при этом как можно меньше времени", - отметила Председатель правления АО "Черниговгаз" Алла Яровая.Первым клиента всегда встречает администратор, он помогает в выяснении вопросов, которые не требуют детального изучения состояния лицевого счета, а при необходимости направляет потребителя к профильному специалисту. Посетителей нового офиса - физических и юридических лиц, будут консультировать 3 менеджера.А с помощью современных онлайн - технологий, клиенты во время ожидания могут самостоятельно зарегистрировать Личный кабинет на мониторе "тонкого клиента" и получить подробную информацию о своем лицевом счете.Максимально продуманный интерьер, созданный таким образом, чтобы посетители комфортно себя чувствовали - просторная и светлая зал ожидания, удобные диваны, бесплатный Wi-Fi. А для людей с ограниченными физическими возможностями предусмотрен пандус.Сейчас в Черниговской области уже действуют 11 ЦОКов, предоставляющих услуги для 82,5% потребителей природного газа и расположены в Чернигове, Прилуках, Нежине, Репках, Борзне, Козельце, Бобровице, Бахмаче, Носовке, Корюковке и Мене.Центр обслуживания клиентов в г. Мена расположен по адресу: ул. Приозерная, 4 и работает с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00., Без перерыва на обед.