Для потребителей газа Черниговщины открылся одиннадцатый современный центр обслуживания

5 декабря состоялось открытие нового Центра обслуживания клиентов АО "Черниговгаз" в городе Мена. Теперь более 11,5 тыс потребителей газа Менского района смогут быстро, доступно и удобно получить весь спектр услуг газовой компании.

В центрах обслуживания клиентов потребители могут заключить договор на техническое обслуживание домовых сетей, заказать установку газового оборудования, счетчика, газификацию жилья, изготовление технических условий, проектной документации и тому подобное. Всего более 40 услуг, можно получить в одном месте.



"Мы работаем открыто и прозрачно, стремимся конструктивного диалога и эффективного сотрудничества с каждым клиентом. Особенно это важно в районах, где и так инфраструктура плохо развита. Именно такие современные Центры обслуживания предоставляют возможность нашим потребителям в одном месте осуществить все необходимые действия и потратить при этом как можно меньше времени", - отметила Председатель правления АО "Черниговгаз" Алла Яровая.



Первым клиента всегда встречает администратор, он помогает в выяснении вопросов, которые не требуют детального изучения состояния лицевого счета, а при необходимости направляет потребителя к профильному специалисту. Посетителей нового офиса - физических и юридических лиц, будут консультировать 3 менеджера.



А с помощью современных онлайн - технологий, клиенты во время ожидания могут самостоятельно зарегистрировать Личный кабинет на мониторе "тонкого клиента" и получить подробную информацию о своем лицевом счете.



Максимально продуманный интерьер, созданный таким образом, чтобы посетители комфортно себя чувствовали - просторная и светлая зал ожидания, удобные диваны, бесплатный Wi-Fi. А для людей с ограниченными физическими возможностями предусмотрен пандус.



Сейчас в Черниговской области уже действуют 11 ЦОКов, предоставляющих услуги для 82,5% потребителей природного газа и расположены в Чернигове, Прилуках, Нежине, Репках, Борзне, Козельце, Бобровице, Бахмаче, Носовке, Корюковке и Мене.



Центр обслуживания клиентов в г. Мена расположен по адресу: ул. Приозерная, 4 и работает с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00., Без перерыва на обед.