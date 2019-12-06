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  • Для потребителей газа Черниговщины открылся одиннадцатый современный центр обслуживания
06 декабря 2019, пятница, 18:57 9 Пресс-релиз
Экономика 2019-12-06T19:05:33+02:00
Українські Новини
Для потребителей газа Черниговщины открылся одиннадцатый современный центр обслуживания

Для потребителей газа Черниговщины открылся одиннадцатый современный центр обслуживания

Валерия Назаренко
Черниговгаз. Фото: cn.104.ua
Черниговгаз. Фото: cn.104.ua

5 декабря состоялось открытие нового Центра обслуживания клиентов АО "Черниговгаз" в городе Мена. Теперь более 11,5 тыс потребителей газа Менского района смогут быстро, доступно и удобно получить весь спектр услуг газовой компании.

В центрах обслуживания клиентов потребители могут заключить договор на техническое обслуживание домовых сетей, заказать установку газового оборудования, счетчика, газификацию жилья, изготовление технических условий, проектной документации и тому подобное. Всего более 40 услуг, можно получить в одном месте.


"Мы работаем открыто и прозрачно, стремимся конструктивного диалога и эффективного сотрудничества с каждым клиентом. Особенно это важно в районах, где и так инфраструктура плохо развита. Именно такие современные Центры обслуживания предоставляют возможность нашим потребителям в одном месте осуществить все необходимые действия и потратить при этом как можно меньше времени", - отметила Председатель правления АО "Черниговгаз" Алла Яровая.

Первым клиента всегда встречает администратор, он помогает в выяснении вопросов, которые не требуют детального изучения состояния лицевого счета, а при необходимости направляет потребителя к профильному специалисту. Посетителей нового офиса - физических и юридических лиц, будут консультировать 3 менеджера.

А с помощью современных онлайн - технологий, клиенты во время ожидания могут самостоятельно зарегистрировать Личный кабинет на мониторе "тонкого клиента" и получить подробную информацию о своем лицевом счете.

Максимально продуманный интерьер, созданный таким образом, чтобы посетители комфортно себя чувствовали - просторная и светлая зал ожидания, удобные диваны, бесплатный Wi-Fi. А для людей с ограниченными физическими возможностями предусмотрен пандус.

Сейчас в Черниговской области уже действуют 11 ЦОКов, предоставляющих услуги для 82,5% потребителей природного газа и расположены в Чернигове, Прилуках, Нежине, Репках, Борзне, Козельце, Бобровице, Бахмаче, Носовке, Корюковке и Мене.

Центр обслуживания клиентов в г. Мена расположен по адресу: ул. Приозерная, 4 и работает с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00., Без перерыва на обед.
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