Через сто лет ничего не изменится: фронтмен группы "Ногу свело" заявил, что российская нация деградирует

Лидер российской группы "Ногу свело" Максим Покровский, который переехал жить в США, считает, что в России через сто лет ничего не изменится, потому что власть не меняется и никого нового не пускают. По его мнению, российская нация деградирует из-за нищеты и алкоголизма

Об этом Покровский рассказал в интервью изданию 66.ru, отвечая на вопрос, верит ли он, что в России будет свобода и не будут арестовывать людей на митингах.

"В теории — да. Но над российским народом совершилось много опытов, поэтому он сильно подубит, в том числе генетически. Мы талантливая нация, конечно. Я ощущаю талант и остроумие наших людей, когда читаю комментарии в социальных сетях. Народ такое пишет на нашей странице, что я иногда отвечаю: "Какие же у нас остроумные подписчики!" Но тут вопрос: а каким бы был этот народ, если бы над ним в течение последних ста лет, с 17 года, не совершались тяжелые опыты. Народ убивает алкоголизм, смертность, нищета. Нация деградирует. Просто она хорошая и сильная, поэтому ее убивают, а она выживает", - сказал он.

Музыкант считает, что вся проблема России в политиках, которые не меняются и не пускают новые лица.

"Через сто лет оклемается ли нация? Может, но для этого надо, чтобы уже завтра в стране сменилась власть. Не знаю на какую, но хотя бы на какую-то. Но пока в политику никого не пускают, поэтому через сто лет ничего не изменится. Может, через 113, если через 13 лет сменится власть. Тогда и состояние в России поменяется", - отметил Покровский.

Как сообщали Українські Новини, 2 сотрудника органов внутренних дел России попросили политического убежища в Украине.

Ранее еще один россиянин сбежал в Украину и попросил убежища из-за преследований со стороны спецслужб РФ.