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06 декабря 2019, пятница, 16:09 126 Мнение
Общество 2019-12-06T16:45:02+02:00
Українські Новини
Вячеслав Чечило: Миллионы людей в Украине стали гражданами второго сорта

Вячеслав Чечило: Миллионы людей в Украине стали гражданами второго сорта

Яков Сташинский
Вячеслав Чечило, Дискриминация, Ущемление прав
Дискриминация (иллюстрация). Фото: etcetera.media
Дискриминация (иллюстрация). Фото: etcetera.media

Журналист Вячеслав Чечило констатировал, что общество в Украине разделено одновременно по нескольким признакам. Формально равноправные граждане Украины поделены на "сорты" по этим самым признакам, в частности - по историческому и языковому. И одновременно этих людей регулярно подвергают дискриминации и ущемлению в правах.

Об этом Чечило заявил на своей странице в социальной сети Facebook.

"Политика последних 6 лет привела к тому, что часть страны (и не очень маленькая) чувствует себя как под оккупацией. Их история объявлена неправильной. Их предки - врагами. Их язык вытесняется на законодательном уровне. Они никак не представлены во власти - их мнение игнорируют даже их собственные избранники.

Миллионы людей де-факто стали гражданами второго сорта, пораженными в элементарных правах. Их даже можно безнаказанно убивать. А уж глумиться над ними, развешивать ярлыки и "перевоспитывать" - практически обязанность всех патриотов "со светлыми лицами.

Какая-то дивная у нас "Европа" получилась, не находите?" - написал журналист.

Больше новостей о: Вячеслав Чечило Дискриминация Ущемление прав

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