Подозреваемого во взяточничества замглавы Госводагентства Гвозденко восстановили в должности

Высший антикоррупционный суд восстановил в должности заместителя главы Государственного агентства водных ресурсов Павла Гвозденко, который подозревается в получении 8 тыс. долларов взятки.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Отмечается, что Гвозденко был отстранен от должности в марте после получения сообщения о подозрении в получении 8 тыс. долларов взятки.

Суд решил, что на данный момент, по прошествии 9 месяцев с начала расследования, отсутствуют риски в отношении Гвозденко, перечисленные прокурором: уничтожение или подделка вещей и документом, имеющих существенное значение для досудебного расследования; влияние незаконными средствами на свидетелей и других участников уголовного производства; противоправное препятствование уголовному производству иным образом.

Вместе с этим, суд продлил строк досудебного расследования до 6 марта 2020 года, то есть до 12 месяцев с начала расследования.

Как сообщали Українські Новини, 6 марта замглавы Госагентства водных ресурсов поймали на взятке в $8 тыс.

Далее заместителя председателя Госводагентства, пойманного на взятке, арестовали на 2 месяца.

И его Porsche тоже арестовали.