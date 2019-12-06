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06 декабря 2019, пятница, 14:13 344
Судебная власть 2019-12-06T14:13:49+02:00
Українські Новини
Подозреваемого во взяточничества замглавы Госводагентства Гвозденко восстановили в должности

Подозреваемого во взяточничества замглавы Госводагентства Гвозденко восстановили в должности

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Павел Гвозденко, Госводагентство, Арест
Павел Гвозденко. Фото: pep.org.ua
Павел Гвозденко. Фото: pep.org.ua

Высший антикоррупционный суд восстановил в должности заместителя главы Государственного агентства водных ресурсов Павла Гвозденко, который подозревается в получении 8 тыс. долларов взятки.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Отмечается, что Гвозденко был отстранен от должности в марте после получения сообщения о подозрении в получении 8 тыс. долларов взятки.

Суд решил, что на данный момент, по прошествии 9 месяцев с начала расследования, отсутствуют риски в отношении Гвозденко, перечисленные прокурором: уничтожение или подделка вещей и документом, имеющих существенное значение для досудебного расследования; влияние незаконными средствами на свидетелей и других участников уголовного производства; противоправное препятствование уголовному производству иным образом.

Вместе с этим, суд продлил строк досудебного расследования до 6 марта 2020 года, то есть до 12 месяцев с начала расследования.

Как сообщали Українські Новини, 6 марта замглавы Госагентства водных ресурсов поймали на взятке в $8 тыс.

Далее заместителя председателя Госводагентства, пойманного на взятке, арестовали на 2 месяца.

И его Porsche тоже арестовали.

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