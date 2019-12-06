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06 декабря 2019, пятница, 07:00 26 Новости дня
Общество 2019-12-06T08:00:01+02:00
Українські Новини
Зеленский на обложке Time. Драка в Раде из-за женщины

Зеленский на обложке Time. Драка в Раде из-за женщины

Валерия Назаренко

Зеленский наградил орденом своего бывшего коллегу – комика Сергея Притулу. Забавно, что Притула высмеивал поход Зеленского в президенты в своем телешоу. Хотя сам Притула пошел баллотироваться на выборах в Раду по спискам Вакарчука, но его 30-е место оказалось не проходным. У Притулы есть тесные связи в политике. Муж сестры его жены – известный политик, бывший регионал и "решала" Виталий Хомутынник.


Глава "Нефтегаза" Андрей Коболев получает "космическую" зарплату в 850 тысяч гривен в месяц. Интересно, какой кошелек нужен, чтобы ее донести домой? Доходы Коболева – тайна за семью печатями. О его зарплате стало известно из парламентского исследования. Оказалось, что он получает больше, чем его коллеги – руководители энергетических компаний стран ЕС. И это лишь зарплата! А еще в 2018 и 2019 годах он получал бонусы – приблизительно по 1 млн грн в день.

А бывший депутат Найем пошел работать к гражданину Литвы Абромавичусу, который по странному стечению обстоятельств сейчас возглавляет концерн "Укроборонпром". Найему будут платить в 10 раз больше, чем его начальнику – 43 тысячи гривен в месяц. А Абромавичусу – лишь минималку 4600.

Зеленский попал на обложку самого влиятельного журнала в мире – Time. Он оказался зажат между "гигантами" – Путиным и Трампом, что стало причиной для статьи.

В Раде подрались два депутата от "Слуги народа". Из-за женщины. Стычка произошла под балконом, поэтому видео никто не снял. Депутат Гео Лерос в общем депутатском чате общался матом. Его коллега Ирина Верещук попросила воздержаться от употребления ненормативной лексики. Но Лерос продолжил хамить. Бужанский провел с ним "воспитательную работу". К скандалу подключился Джокер – опубликовал переписку с Кличко, у которого ранее работал Лерос. Вскрылась пикантная подробность об особенностях интимной жизни бывшего советника Кличко.

Советник Зеленского Ермак приоткрыл завесу переговоров в "нормандском формате", которые начнутся в понедельник между лидерами Украины, России, Германии и Франции в Париже. Украина хочет провести выборы в Донецке и Луганске уже будущей осенью – 31 октября, вместе с выборами по всей Украине. Ермак настаивает, что для этого надо получить контроль над границей с Россией. В обмен Зеленский обещает продлить действие закона о специальном статусе ОРДЛО, который истекает в конце этого месяца.

Уволенный из ГБР Роман Труба считает, что без него развалятся дела против Порошенко. "Они будут остановлены", – сказал Труба журналистам. Генпрокуратура уже месяц не хочет подписывать проект подозрения Порошенко по одному из законченных расследований. Всего в ГБР было 13 дел против Порошенко до увольнения Трубы.

300 депутатов (в основном – "слуги народа") полетят учиться в Америку. Они пройдут спецкурс в Конгрессе под названием "Открытый мир". Учиться возьмут не всех, а лишь тех, кто попал в Раду впервые.

В ближайшие дни осадков в Украине не предвидится. Днем слегка потеплеет.

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