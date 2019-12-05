60 тыс. потребителей газа Винницкой области получают льготы на газ в денежной форме

С октября 2019 года для 60 тыс. потребителей газа Винницкой области монетизированы льготы. Поэтому средства государственной помощи получают льготники, а не газоснабжающие компании.



Рассчитаные органами социальной защиты населения суммы льгот поступают потребителям двумя способами: наличными на руки, или безналично на счета в Ощадбанке.



"В связи с этим начисления платежей за потребленный газ, начиная с октября, осуществляются в полном объеме, без учета скидки, которая предоставляется льготнику", - объясняет директор ООО "Винницагаз Сбыт" Василий Сопильник.



Часть потребителей, которые до 15 октября подали соответствующие заявления в органы социальной защиты населения, получают средства монетизированных льгот на руки наличными. Они должны оплатить 100% суммы, указанной в счете, самостоятельно. Для этого потребитель может выбрать любой банк, отделение почты или платежную систему.



Другие льготники, а таких в Винницкой области почти 60 тыс., получают средства монетизированной льготы по безналу на счета в Ощадбанке. Они, как и раньше, платят часть платежа, а сумму льготы поставщику газа за них перечислит "Ощадбанк". Об этой оплате банк информирует потребителя sms-сообщением. Комиссия за эту операцию Ощадбанком не удерживается.



В вопросе предоставления и расчета льгот потребители газа могут обращаться в органы социальной защиты на местах - УТСЗН. За своевременное перечисление средств монетизированной помощи отвечает АО "Ощадбанк".



Во избежание недоразумений потребители газа могут контролировать состояние своего лицевого счета, начисления и платежи онлайн - в Личном кабинете на сайте 104.ua.

Справка: Основной сферой деятельности ООО "Винницагаз Сбыт" является поставка природного газа потребителям Винницкой области. На сегодня компания поставляет природный газ 453 тыс. бытовых потребителей и почти 3,2 тыс. предприятий, учреждений и организаций.



Объемы поставок составляют около 406,5 млн кубометров природного газа в год. ООО "Винницагаз Сбыт" входит в реестр крупных налогоплательщиков в Винницкой области. В 2018 году в бюджеты различных уровней компанией было уплачено свыше 3,3 миллиона гривен.