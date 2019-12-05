Своими прогнозами на развитие отечественной экономики в предстоящем году с читателями издания The Page поделился первый заместитель главного редактора данного портала Олег Гавриш.

"Свои прогнозы развития украинской экономики 10 декабря предоставит Ukraine Economic Outlook – исследовательский центр, который три года подряд давал самую точную оценку будущего развития макроэкономики страны.

Начиная с 2016 года Ukraine Economic Outlook (до 2018 года носившее имя IMF Group Ukraine) с точностью до 0,1% прогнозировал экономический рост в стране и был более точен, чем МВФ, в прогнозах инфляции и курса.

Официальные прогнозы МВФ дважды "подтягивались" под прогноз украинской независимой группы.

В текущем году Ukraine Economic Outlook были единственными, кто спрогнозировал 10-20-процентное падение цен на электроэнергию при введении биржевого рынка 1.07.2019 года, в то время как прогнозы остальных аналитиков сводились к полутора-двухкратному повышению. В итоге падение цены составило 14%.

В компаниях вроде "СКМ", "Метинвест", "АрселорМиталл Кривой Рог" уверены, что проблемы уже начались. Там сократили коллективы на треть, отложили годовые премии и даже отменили корпоративы.

Прогноз Ukraine Economic Outlook (по крайней мере тот, который сделали год назад) был довольно оптимистичным. Делался он при введенном военном положении и, как казалось тогда, накануне экономического кризиса. То, что он сбылся, – либо чудо, либо команда Ukraine Economic Outlook гении. В этом году прогноз сильно осложняется тем, что мировой экономический кризис все-таки может случиться.

В компаниях вроде "СКМ", "Метинвест", "АрселорМиталл Кривой Рог" уверены, что проблемы уже начались. Там сократили коллективы на треть, отложили годовые премии и даже отменили корпоративы.

Промышленное производство в Украине падает уже третий квартал подряд. Например, в октябре оно упало на целых 5% по сравнению с прошлым годом. Строительство стагнирует. Есть проблемы и в торговле. Прогноз роста ВВП в следующем году (при том, что уже начался экономический кризис) может попросту не сбыться.

Поэтому выводы от самого оптимистичного макроэкономического центра Ukraine Economic Outlook о падении нашей экономики будут означать только одно – ситуация действительно плохая. Еще один прогноз, который будет дан по итогам следующего года, – курс доллара. Определить его также сложно.

С одной стороны, олигархи и владельцы промышленных предприятий требуют девальвации гривны. С другой стороны, попавший в Украину спекулятивный капитал на покупку ОВГЗ (порядка $5 млрд) активно ее укрепляет. Что в этой ситуации произойдет с гривной в следующем году? Одним словом, вопросов пока больше, чем ответов.", - отметил Олег Гавриш.