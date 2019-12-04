В Одессе из-за пожара в колледже пострадало 12 человек, а в Днипре над пропастью "зависла" фура

Ужасный пожар в центре Одессы

В Одессе горит историческое здание, 6-этажный учебный корпус местного колледжа. Спасатели сообщают, что пожар возник в 10:12 на его третьем этаже. Примерная площадь возгорания – 2000 м кв.Возможно обрушение крыши. Огонь тушат 65 спасателей и 16 единиц пожарной техники.Четыре человека, спасаясь от огня, выпрыгнули с четвертого этажа. Пострадали уже 12 человек, в том числе и 2 пожарных. Состояние у пострадавших среднее и тяжелое, сообщает "odessa.net.ua". Также стало известно, что из-за пожара остановлено движение некоторых маршрутов троллейбусов.

Спецоперация в Днипре: задержан организатор преступного бизнеса

Работники внутренней безопасности НПУ разоблачили лиц, которые изготавливали и сбывали на Днепропетровщинеметамфетамин в крупных размерах, сообщает "Днепр час".В ходе проверки информации о незаконном обороте наркотиковв регионе, установлено, что к преступной деятельности причастны жители Днипра возрасте 28-37 лет. 37-летний организатор привлек к делу родного брата и еще нескольких человек, с которыми наладил изготовление и распространение психотропного вещества - метамфетамина. Сбывали его злоумышленники в крупных размерах - 1,5 килограмма за неделю. Цена 1 грамма - 700-800 гривен.Правоохранители провели 10 санкционированных обысков, в результате которых было изъяты метамфетамин и марихуана, почти 157 тысяч гривен, мобильные телефоны, удостоверения, похожие на служебное удостоверение работника полиции, оружие, а также несколько государственных номерных знаков. Наказание за подобную деятельностьпредусматривает лишение свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.

Фото: "Днепр.час"

В Днипре полицейские задержали автоворов на "горячем"

В Днипре, 4 декабря, около 3 часов ночи, патрульный экипаж заметил на улице Полигонных двоих неизвестных, которые подозрительно себя вели. У одного из мужчин была канистра, которую он быстро поставил на землю неподалеку, заметив полицейский автомобиль.Стражи порядка решили их проверить. Как оказалось, канистра была с горючим. Неподалеку стояли автомобили ВАЗ-2101 и ВАЗ-2107 с открытыми топливными баками, а также автомобиль Nissan со снятыми колпаками на колесах. А рядом с мужчинами был автомобиль "Таврия", в котором через стекло в багажнике было видно кучу вещей. Мужчины объяснили, что это автомобиль, на котором они передвигались.Во время поверхностной проверки "Таврии" полицейские обнаружили кабель, инструменты, ключи, мобильный телефон.На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу и доставили мужчин в отделение полиции, сообщает "Днепр час".

"Зависла над пропастью": под Днипром фура слетела с моста

Грузовик DAF буквально "завис над пропастью" на выезде из Павлограда в сторону Днипра. Машиначастично съехала с моста, но чудом зацепилась за ограждение, сообщает "Днепр час".Виной стал гололед. Водитель говорит, что ехал с минимальной скоростью, но дорога была "как стекло".Происшествие произошло 3 декабря, около 21:00 вечера, но в Службе спасения "101" не оказалось техники, чтобы достать фуру. Не смогли достать ее и военной техникой. Всю ночь возле грузовика дежурила полиция. Утром на место приехал кран, чтобы вытянуть машину.

В Николаевской области мужчина из ружья расстрелял дома и автомобили обидчиков: один раненый (фото)

В Первомайский отдел полиции обратились местные жители 34-х и 50-ти лет и сообщили, что 2 декабря их общий знакомый приехал к ним в гости с ружьем, стрелял дробью по дому и автомобилям, а также ранил одного из них, сообщают "Новости N". От заявителей полицейские узнали, что конфликтная ситуация между ними и 47-летним местным жителем, продолжается в течение нескольких месяцев. Мужчина неоднократно угрожал с ними "разобраться". 2 декабря он приехал домой к младшему из заявителей и выстрелил из охотничьего ружья 20 калибра в окно жилого дома, а такжев автомобиль, который стоял во дворе. В доме находился заявитель вместе со своей семьей. В результате он получил ранения ноги осколками стекла, другие члены семьи травмированы не были. Сразу после этого правонарушитель уехал домой к старшему из заявителей, где также выстрелил из ружья по двумприпаркованным возле дома автомобилям. Но на этом "разборки" не закончились. Войдя в кураж, мужчина поехал и расстрелял еще и его торговый павильон.Нападающего задержали. Ему грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.

На Николаевщине супругов-фермеров замучил до смерти бывший бухгалтер, уволенный за воровство

3 декабря прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении жителя села Висунск Березнеговатского района Николаевской области. Его считают виновным в разбойном нападении и умышленном убийстве 71-летнего главы фермерского хозяйства Владимира Новицкого и его 64-летней жены, сообщают "Николаевские новости". Преступление произошло в мае 2019 года. Утром директор хозяйства не пришел на работу. Телефон не отвечал. Поэтому сын поехал узнать, что случилось. Подъехав к дому, ужаснулся - из-под ворот текла кровь.Убийца проник в дом ночью, когда пенсионеры спали. Перед смертью их долго пытали. На поиски убийц привлекли не только районные, но и областные силы полиции. Расследование установило, что организатором нападения был бывший бухгалтер фермерского хозяйства. 44-летниймужчина жил в том же селе. Но еще в 2013 году его уволили за финансовые махинации. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Фото:niknews.mk.ua