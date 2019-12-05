Коболева проверят. Вятрович испугался суда

Хорошая новость для физлиц-предпринимателей. Дубилет хочет отменить "книги учета", которые они обязаны были вести. Это решение давно созрело, поскольку книги – явно рудимент доцифровой эпохи. Правда, облегчение коснется не всех. ФОПы-плательщики НДС по-прежнему должны будут их вести и хранить годами.



В Одессе – страшный пожар в колледже экономики. Загорелся 6 этаж учебного корпуса. По словам очевидцев, студенты выпрыгивали в окна. Большинство удалось эвакуировать. К сожалению, погибла студентка. Еще 13 человек попали в больницу.



Вятрович сегодня прогулял важный суд. Он должен был прийти на публичное разбирательство по делу о символике дивизии СС "Галичина". Еще работая на посту главы Института нацпамяти, Вятрович отказался признать ее "нацистской", и по сути – легализировал использование в Украине. Хотя Нюрнбергский трибунал признал подразделения СС преступными организациями. Неизвестный подал на такие действия Вятровича в суд. Который безуспешно не может начаться второй год.



Сегодня Кабмин назначил нового директора Института национальной памяти. Им стал эксперт из мемориального центра "Бабий Яр" Антон Дробович. Вятрович тут же возмутился, назвав это решение "угрозой гуманитарной политике". Очевидно, что Дробович не будет проводить политику глорификации украинских подразделений СС и ОУН-УПА, которую начал Вятрович. Ведь в центре "Бабий Яр", где он в последнее время работал, изучали Холокост. В том числе – уничтожение украинскими полицаями и националистическими организациями евреев и граждан других национальностей во время Второй мировой войны.



Кабинет Министров распорядился провести аудиторскую проверку Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины". НАК хоть и принадлежит на 100% государству в лице правительства, но уже давно превратился в "частную вотчину" Коболева и компании, с "независимым" Набсоветом, который отбивал все поползновения Кабмина. Теперь специалисты "Делойт энд Туш" проверят, что же происходило внутри компании за последних два года.



А влиятельная международная организация Freedom House официально попеняла украинским властям за ограничения доступа к интернет-сайтам. Этой теме был посвящен целый отчет "Следует ли Украине отменить санкции против российских интернет-платформ?". "Воздержитесь от введения общего запрета доступа к ресурсам и гарантируйте, что единственным правовым основанием для изъятия контента или доступа является решение суда, которое выносится по результатам тщательного и справедливого расследования каждого дела, при условии, что такая мера необходима и пропорциональна преследуемой цели в соответствии с требованиями международного права", - говорится в отчете.



В здании Национального союза журналистов Украины впервые за 5 лет отключили свет. За час до проведения круглого стола, где должны были обсуждаться скандальные инициативы министра Бородянского по ограничению свободы слова. Публичная дисскусия таки прошла. Эксперты и журналисты солидарно высказали свое возмущение по поводу идей министра. Правда, ни сам Бородянский, ни кто-то из его подчиненных на дискуссию так и не пришли.



В офисе парламентской партии Оппозиционная платформа сегодня проходили обыски СБУ. Произошло это через несколько дней после возбуждения ГБР уголовного дела в отношении сотрудников СБУ по фактам незаконной слежки за депутатами от партии. "От угроз и шантажа Зеленский и его карманные так называемые правоохранительные органы перешли к реальным действиям", - заявили оппозиционеры.



А Верховная Рада сегодня уравняла в правах с участниками боевых действий участников добровольческих формирований, которые находились в зоне АТО. Тем самым, по сути, "добробаты" были легализированы и поставлены вровень с бойцами Вооруженных сил. Распространяются теперь на "добробатовцев" и их семьи и все социальные льготы и гарантии. Скорее всего, таким образом команда Зеленского решила позаигрывать перед переговорами в "нормандском формате" с электоратом Порошенко. Эта категория населения очень агрессивно настроена по отношению к переговорам и неоднократно заявляла о намерениях "поднять волну народного гнева".



Синоптики же обещают на завтра в некоторых областях Украины уже морозы до -12. Правда, в Киеве переменная облачность без осадков, на дорогах местами гололедица и +2+4.