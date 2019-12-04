Власть не сможет остановить решительных намерений защитить от продажи украинскую землю, – Ходаковская

4 декабря в информационном агентстве "Интерфакс-Украина" состоялась пресс-конференция представителей Объединенного штаба защиты украинской земли, во время которой было озвучено требование о необходимости проведения взвешенной земельной реформы в интересах всего украинского общества.

Участники объединения также заявили о попытках власти помешать проведению их акции у здания Верховной Рады Украины, стартовавшей сегодня в 13:00.

"Нам всеми способами пытаются помешать в проведении нашей мирной акции протеста, на которую собираются фермеры, аграрии, крестьяне из всех уголков Украины. Вчера нам не разрешили устанавливать сцену. Сегодня нам заблокировали автомобили с озвучкой и аппаратурой. Власть начинает бояться собственных людей, украинцев, от которых они прячутся за толстыми стенами парламентского зала. Но это не сможет остановить наших решительных намерений. Сегодня в Киев отправились автоколонны, едут на акцию, чтобы сказать "Нет" распродаже Украины", - сказала сопредседатель Объединенноого штаба защиты украинской земли Ольга Ходаковская.

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Она также сообщила, что бессрочная акция под названием "Нет распродаже земли - Нет распродаже Украины" стартовала сегодня у стен Рады в 13:00. Целью акции является требование о проведении комплексной взвешенной земельной реформы, в центре которой будет стоять украинский фермер и украинский крестьянин.

Председатель Профсоюза работников агропромышленного сектора Светлана Самосуд подчеркнул, что в нынешних условиях предложенный властями законопроект об отмене моратория приведет лишь к массовой скупке земель транснациональными компаниями, олигархами и к массовой потере рабочих мест. По словам Самосуд, речь идет по меньшей мере о 0,5 млн работников.

"Чтобы Украина развивалась, нам нужна совсем другая рыночная модель оборота земель, чем та, что нам сегодня навязывается международными кредиторами. Они угождают транснациональным земельным спекулянтам и олигархам. Предлагают те модели, которые могут привести к разрушению Украины и украинского села. Если будет выбрана та модель, которая заложена в ключевом законопроекте и в том законопроекте, который был проголосован с нарушением регламента ВРУ при прохождении его на комитете, это приведет к олигархизации аграрной сферы, к отстранению украинского фермера и крестьянина от земли", - подчеркнула Ходаковская.

Председатель общественной оранизации "Аграрный союз Украины" Геннадий Новиков, который также вошел в состав Объединенного штаба защиты украинской земли, добавил, что отмена моратория в нынешних условиях также грозит рейдерством в интересах крупных иностранных инвесторов.

"Нас ждет возвращение к 90-х. В Интернете украинские компании уже предлагают инвесторам собрать банк земли для покупки. Банк земли - это, когда целостное поле собрано для продажи. А откуда такая уверенность, что все владельцы на конкретном поле одновременно согласятся продать землю? Нет, но есть украинские реалии. Мы понимаем, каким образом людей заставят продать эту землю", - прокомментировал ситуацию Новиков.

Отметим, что в сегодняшней пресс-конференции также приняли участие представитель Ассамблеи аграрных палат Оксана Устименко, представитель политической партии "Национальный корпус" Сергей Тамарин и сокоординатор общественной инициативы "Общественная система" Виктор Жердицкий.