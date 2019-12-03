За 11 месяцев 2019 года АО "Криворожгаз" зафиксировало почти 1400 случаев незаконного использования газа

В течение 11 месяцев 2019 АО "Криворожгаз" зафиксировало 1389 случаев несанкционированного использования газа. Из них 99 путем несанкционированной врезки в систему газоснабжения. За потребленный, но неоплаченный газ нарушители должны заплатить более 18 млн. грн. доначисленных убытков. В среднем, по каждому факту нарушения доначисляется более 27 тыс. грн.



"В первую очередь потребители должны понимать, что несанкционированное вмешательство в работу газовых сетей не только противозаконно, но и несет угрозу жизни и здоровью окружающих", - отметил главный инженер АО "Криворожгаз" Борис Рыбка.



Кроме того, было обнаружено 401 факт вмешательства в работу газового счетчика бытовыми потребителями, доначисления составили более 13 млн. грн. Данные начисления не является штрафами, это доначисления за ранее использованный, но неоплаченный газ.



Экспертизы газовых счетчиков потребителей проводятся с участием независимых экспертов метрологии и стандартизации. Если вмешательство в работу счетчика комиссией не подтверждено, потребитель не оплачивает стоимость экспертизы. Оплата убытков за несанкционированное использование газа и стоимость экспертизы счетчика осуществляется только при подтверждении факта кражи газа.



В декабре 2018 НКРЕКУ были внесены изменения в Кодекс ГРС. Согласно изменениям, за вмешательство в работу счетчика с просроченным сроком поверки потребителю, кроме стоимости экспертизы, придется оплатить убытки за несанкционированное использование газа. То есть независимо от того просрочен срок поверки счетчика, нарушители должны оплатить стоимость экспертизы - более 3 тыс. грн. и убытки за незаконное использование газа. Размер убытков рассчитывается в каждом случае индивидуально.



Справка. Основной сферой деятельности АО "Криворожгаз" является распределение природного газа. На сегодняшний день уровень газификации города составляет 98%. Природный газ получают около 290 000 семей и 749 предприятий, учреждений и организаций. Крупнейшими потребителями являются предприятия горно-металлургического комплекса: АрселорМиттал Кривой Рог, предприятия группы Метинвест, Евраз СУХАЯ БАЛКА. АО "Криворожгаз" входит в реестр крупных налогоплательщиков в Днепропетровской области и ежегодно платит в бюджеты различных уровней более 51 млн. гривен.