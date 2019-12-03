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  • За 11 месяцев 2019 года АО "Криворожгаз" зафиксировало почти 1400 случаев незаконного использования газа
03 декабря 2019, вторник, 22:20 92 Пресс-релиз
Экономика 2019-12-03T22:45:01+02:00
Українські Новини
За 11 месяцев 2019 года АО "Криворожгаз" зафиксировало почти 1400 случаев незаконного использования газа

За 11 месяцев 2019 года АО "Криворожгаз" зафиксировало почти 1400 случаев незаконного использования газа

Криворожгаз. Фото: kr.104.ua
Криворожгаз. Фото: kr.104.ua

В течение 11 месяцев 2019 АО "Криворожгаз" зафиксировало 1389 случаев несанкционированного использования газа. Из них 99 путем несанкционированной врезки в систему газоснабжения. За потребленный, но неоплаченный газ нарушители должны заплатить более 18 млн. грн. доначисленных убытков. В среднем, по каждому факту нарушения доначисляется более 27 тыс. грн.


"В первую очередь потребители должны понимать, что несанкционированное вмешательство в работу газовых сетей не только противозаконно, но и несет угрозу жизни и здоровью окружающих", - отметил главный инженер АО "Криворожгаз" Борис Рыбка.

Кроме того, было обнаружено 401 факт вмешательства в работу газового счетчика бытовыми потребителями, доначисления составили более 13 млн. грн. Данные начисления не является штрафами, это доначисления за ранее использованный, но неоплаченный газ.

Экспертизы газовых счетчиков потребителей проводятся с участием независимых экспертов метрологии и стандартизации. Если вмешательство в работу счетчика комиссией не подтверждено, потребитель не оплачивает стоимость экспертизы. Оплата убытков за несанкционированное использование газа и стоимость экспертизы счетчика осуществляется только при подтверждении факта кражи газа.

В декабре 2018 НКРЕКУ были внесены изменения в Кодекс ГРС. Согласно изменениям, за вмешательство в работу счетчика с просроченным сроком поверки потребителю, кроме стоимости экспертизы, придется оплатить убытки за несанкционированное использование газа. То есть независимо от того просрочен срок поверки счетчика, нарушители должны оплатить стоимость экспертизы - более 3 тыс. грн. и убытки за незаконное использование газа. Размер убытков рассчитывается в каждом случае индивидуально. 

Справка. Основной сферой деятельности АО "Криворожгаз" является распределение природного газа. На сегодняшний день уровень газификации города составляет 98%. Природный газ получают около 290 000 семей и 749 предприятий, учреждений и организаций. Крупнейшими потребителями являются предприятия горно-металлургического комплекса: АрселорМиттал Кривой Рог, предприятия группы Метинвест, Евраз СУХАЯ БАЛКА. АО "Криворожгаз" входит в реестр крупных налогоплательщиков в Днепропетровской области и ежегодно платит в бюджеты различных уровней более 51 млн. гривен.
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