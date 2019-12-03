Под Днипром на спящего рухнул потолок, а в Кировоградской области в ДТП с поездом погиб мужчина

На Волыни неизвестные расстреляли ланей ради развлечения

1 декабря неизвестные расстреляли семерых самок ланей, которых содержали в вольере на территории Воротнивского лесничества в Луцком районе Волынской области. В ближайшее время лесники планировали выпустить животных на волю, сообщает "Ого". Тела животных лесники обнаружили утром, когда приехали покормить животных. Без сомнений их убили ради развлечения, даже не пытаясь скрыть следы преступления или забрать тела. При этом злоумышленники использовали высокотехнологические средства для снижения шума, так как выстрелов слышно не было. На месте работают ветеринарная служба и полиция.

Убитые лани. Фото: Ого

В Винницкой области задержали мужчину, забиравшего на почте посылку с амфетамином на 15 тысяч

В Ладыжине Винницкой области задержали с наркотиками 27-летнего мужчину, сообщает "20 минут". В полицию сообщили, что местный житель занимается распространением наркотиков. Оперативники установили, что он ожидает посылку с наркотиками. Мужчину задержали сразу после получения посылки, в которой находился пакет с амфетамином весом 50 грамм, стоимостью 15 тысяч гривен. Задержанный утверждает, что наркотики приобрел для себя. Правоохранители устанавливают происхождение наркотиков.

В Кировоградской области на железной дороге погиб тридцатилетний водитель

2 декабря поступило сообщение о ДТП на железнодорожном переезде в Новомиргороде Кировоградской области с участием маневрового поезда и легкового автомобиля ВАЗ-2101. Вследствие столкновения погиб водитель погиб, а 20-летний пассажир получил травмы и был госпитализирован в хирургическое отделение местной больницы. Спасатели переместили авто с рельс в безопасное место, передает "Утренний город".

Смертельное ДТП на Кировоградщине. Фото: ugorоd.kr.uа

Одесские таможенники передали в музеи Украины 22 экспоната

Одесские таможенники передали в Национальный музей искусств имени Богдана и Варвары Ханенко, Музей книги и книгопечатания Украины и Кировоградский областной художественный музей 22 музейных предмета. Это православное распятие Христа, датированное началом XIX века, старообрядческая икона "Всех скорбящих радость", которая датируется второй половиной XIX века, и 20 античных предметов. Все древности были изъяты одесскими таможенниками при попытках их незаконного перемещения через таможенную границу и переданы в музейные учреждения после культуроведческой экспертизы и соответствующих решений суда, сообщает "odessa.net.ua".

В Сумах мошенница выманила у 90-летнего старика 26 тыс. грн.

1 декабря в Сумской отдел полиции обратился 90-летний житель областного центра и сообщил, что стал жертвой мошенницы, которая выманила у него крупную сумму денег. Как выяснилось, накануне к нему пришла неизвестная женщина, и, назвавшись представительницей отдела социального обеспечения, предложила обмен денег в рамках денежной реформы, которая якобы началась в стране. Она сообщила, что из обращения начали изымать "старые" гривны, для замены их на деньги нового образца. Пенсионер передал незнакомке пакет с деньгами в сумме 26 тыс. грн. А та, подсунув старику какую-то квитанцию, попросила расписаться за обмен и вручила пенсионеру белый бумажный пакет с "новыми деньгами". Пожилой мужчина, разглядывая новые "банкноты", обнаружил на каждой из них надписи - "Это не деньги. Дидактический материал". Он понял, что его обманули, и вызвал полицию, сообщает "Ваш шанс".

Под Днипром на спящего рухнул потолок

В Каменском Днепропетровской области в одной из квартир в ночь на 30 ноября обвалился потолок. В это время там находился спящий мужчина, сообщает "Наше Місто". Обломками завалена вся комната. Посередине потолка образовалась дыра внушительных размеров. Огромные куски штукатурки упали на диван. Мужчина, который на нем спал, уцелел чудом. Стало известно, что он парализован и имеет 1 группу инвалидности. Его мать просит у пользователей Фейсбук совета, где можно получить помощь в решении проблемы.

Потолок упал на спящего под Днипром. Фото: nashеmisto.dр.uа

В Кривом Роге в многоэтажке прогремел взрыв: что произошло

3 декабря, около 8:10, в многоквартирном доме Кривого Рога прогремел взрыв. В одной из квартир случился взрыв, когда мужчина смешивал химические реагенты. Предварительно - одним из них был магний, сообщает "Днепр час". Горожанин получил ожоги, и его госпитализировали в больницу. Площадь пожара составила 4 квадратных метра.

Взрыв в многоэтажке в Кривом Роге

В Днипре хулиган с ножницами портил автомобили

В Днипре патрульные задержали мужчину, который портил авто горожан, сообщает "Днепр час". 2 декабря, около 3 часов ночи патрульный экипаж заметил мужчину, который увидев, полицейское авто, резко отошел от автомобиля ВАЗ-2110, стоявшего неподалеку. Такое поведение показалось стражам порядка подозрительным. Днипрянина остановили. Во время поверхностной проверки у него обнаружили 2 пары погнутых ножниц. Патрульные обследовали прилегающую территорию и нашли 5 транспортных средств с поврежденными замками. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу, а задержанного мужчину доставили в отделение полиции.