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03 декабря 2019, вторник, 15:51 1529
Верховная Рада и партии 2019-12-03T15:51:26+02:00
Українські Новини
Депутат Рады Вятрович назвал условие, при котором он извинится перед нардепом Бужанским

Депутат Рады Вятрович назвал условие, при котором он извинится перед нардепом Бужанским

Владимир Вятрович, Европейская солидарность, Максим Бужанский, Слуга народа, Верховная Рада Украины
Владимир Вятрович. Фото: Украинское Фото
Владимир Вятрович. Фото: Украинское Фото

Бывший директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович во время перерыва в Верховной Раде Украины пояснил свое отношение к конфликту с народным депутатом от "Слуги народа" Максимом Бужанским и чем будет заниматься, принеся присягу народного депутата.

Об этом сообщило интернет-издание "Страна.ua".

Сегодня, 3 декабря, Вятрович принес присягу народного депутата Украины от политической "Европейская солидарность" после того, как номер №24 в партийном списке "Евросолидарности" Наталья Бойко официально отказалась от мандата нардепа.

Вятрович заявил о том, что среди приоритетов его работы - защита украинского культурного продукта, сдерживание российского информационного влияния. Он подчеркнул, что это те вещи, которыми он занимался на должности руководителя Украинского института нацпамяти.

Новоиспеченный нардеп заявил о том, что сам согласился баллотироваться по партийным спискам "Евросолидарности" под номером 25.

"По результатам выборов получилось, что сразу не попал в парламент, то, попаду ли я в парламент позже - сложно было сказать. Но это случилось и я готов к тому, чтобы работать", - сказал он.

На вопрос о переписке с якобы нардепом Бужанским, которая оказалась пранком, он ответил, что "эта ситуация не стоит такого яркого обсуждения".

Напомним, что в переписке с Вятровичем от имени Бужанского прозвучали оскорбления в сторону Вятровича. Обе стороны назвали это провокацией друг друга. Вятрович заявил корреспонденту "Страны", что не собирается извиняться перед Бужанским за скандал.

"Если то, что написано от господина Бужанского не соответствует тому, что публично говорит обо мне господин Бужанский, я готов извиниться перед ним. Но, к сожалению, написанное в этом диалоге и публичные заявления господина Бужанского фактически совпадают", - отметил Вятрович. 

Депутат Рады от фракции "Слуга народа" Максим Бужанский давно негативно высказывается о Вятровиче, так, недавно он заявил, что Вятрович воровал деньги на фуршете, приуроченном ко Дню Голодомора.  А недавно Бужанский спросил у премьер-министра Алексея Гончарука, зачем тот помог Вятровичу попасть в Раду.

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