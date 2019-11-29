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  • В Лондоне обнаружили рукопись, которую вероятно сделала королева Елизавета І
29 ноября 2019, пятница, 21:30 196
Мир 2019-11-29T21:30:47+02:00
Українські Новини
В Лондоне обнаружили рукопись, которую вероятно сделала королева Елизавета І

В Лондоне обнаружили рукопись, которую вероятно сделала королева Елизавета І

Лондон, Англия, Королева Елизавета, Рукопись
Королева Елизавета 1.Фото: Википедия
Королева Елизавета 1.Фото: Википедия

В Лондоне обнаружили рукопись, сделанную между 1558 и 1603 годами предположительно королевой Англии и Ирландии Елизаветой. Об этом передает BBC.

В частности, историк литературы из Университета Восточной Англии Джон-Марк Филон сделал расследование, которое, по его словам, подтверждает то, что именно королева была автором перевода книги, в которой римский историк Тацит писал о преимуществах монархического правления.

Во время поиска в библиотеке переводов Тацита доктор Джон-Марк Филон нашел таинственную рукопись на 42 страницах. Он установил, что это было написано на очень специфической бумаге, которая "приобрела особую популярность" в период Тюдоров.

Тюдоры — королевская династия, правившая в Англии в 1485—1603 годах.

"Однако в тюдорском дворе был только один переводчик, который использовал эту же бумагу в своих переводах и личной переписке, — сама королева", — добавил доктор Филон.

Еще одной подсказкой стало присутствие водяных знаков — неукротимого льва и инициалов GB с арбалетной меткой, которые были и на бумаге, что Елизавета І использовала в своей личной переписке.

"Но решающим аргументом стал почерк. Перевод был скопирован одним из ее секретарей, но он с исправлениями и дополнениями, которые соответствуют руке королевы, которая была, мягко говоря, своеобразной", — сказал историк.

Доктор Филон предположил, что королева, возможно, изучала для себя текст о преимуществах монархического правления. Кроме того, ученый предположил, что перевод мог быть просто хобби для королевы, которая, как известно, увлекалась классической историей.

Как сообщали Українські Новини, ранее в США была продана рукопись стихотворения Маяковского "Война объявлена" за $43 тыс.

Также в Израиле нашли легендарное хранилище "свитков Мертвого моря".

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