Ученые обнаружили самую большую и быстрорастущую "черную дыру" весом в 70 раз больше Солнца

В Китае ученые обнаружили в космосе гигантскую черную дыру, которая оказалась слишком массивной и засасывающей, что по версии ученых не должна существовать. Об этом передает CNN.

Отмечается, что дыра под названием LB-1 относится к типу звездных, и расположена примерно в 15 тысячах световых лет, она весит в 70 раз больше, чем Солнце.

В данный период китайские ученые ищут объяснение таким размерам черной дыры. По одной из теорий, эта черная дыра была сформирована не из одной звезды, а из нескольких.

Другая теория заключается в том, что черная дыра образовалась из резервной звезды: суперновая последняя стадия звезды во время взрыва — выбрасывает в космос материю, которая затем попадает обратно в сверхновую, создавая черную дыру. По словам ученых, такой процесс вполне возможен, однако они еще ни разу его не фиксировали, поэтому дыра LB-1 может стать первым доказательством этой теории.

Как сообщали Українські Новини, ранее астрономы обнаружили гигантскую черную дыру времен ранней Вселенной. Также было обнаружено слияние из 14 сталкивающихся галактик.