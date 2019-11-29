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  • Антон Поляков: за полгода мы явно ничего не сделали, чтобы люди не уезжали за границу, а возвращались в Украину
29 ноября 2019, пятница, 19:00 21
Политика 2019-11-29T19:02:48+02:00
Українські Новини
Антон Поляков: за полгода мы явно ничего не сделали, чтобы люди не уезжали за границу, а возвращались в Украин

Антон Поляков: за полгода мы явно ничего не сделали, чтобы люди не уезжали за границу, а возвращались в Украину

Антон Поляков. Фото: Facebook/sluganarodu.polyakov.
Антон Поляков. Фото: Facebook/sluganarodu.polyakov.

Депутат Верховной Рады Антон Поляков ("Слуга народа") считает, что Верховная Рада, Офис Президента и Кабмин не сделали ни одного шага для приближения выполнения обещания Владимира Зеленского сделать все, чтобы украинцы не уезжали за границу, а возвращались в Украину.

Сегодня полдня провел в Варшаве. Кафе, - из 12 работников 5 украинцев. Один торговый центр - насчитали больше ста технических работников ТЦ и обслуживающего персонала в фастфудах и магазинах. Их слышно, их видно, услышав нашу речь они приветствуют земляков и радостно общаются. Таксист - украинец. Зарплаты минимум от 1000 долларов в месяц. Жилье предоставляют. Тем, кто переезжает с семьей, компенсируют расходы на каждого ребёнка около 200 долларов в месяц. А Германия уже готовит более упрощённые условия трудоустройства украинцев для их трудовой и не только эмиграции. При этом поляки курят наши контрабандные сигареты, потому что у них пачка стоит 12 евро. Это к вопросу о таможне. И смотрят как мы меняем страну, убиваем малый и средний бизнес, ставим на колени местные громады и усмехаются.

Одно из важных обещаний Владимира Зеленского, сделать все, чтобы наши люди не уезжали за границу, а возвращались в Украину.

Так вот у меня вопрос. Назовите хоть один серьёзный шаг Верховной Рады, Кабмина или ОП, за последние полгода, который приблизил нас к выполнению обещания Владимира Александровича? Эти люди явно не собираются возвращаться. И мы явно ничего не сделали для их возвращения.
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