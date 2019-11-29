Успех Burisma означает меньшую зависимость Украины от России, - Квасьневский

Александр Квасьневский в интервью Associated Press выступил на защиту сына вице-президента США Хантера Байдена и украинской газодобывающей компании Burisma. По словам бывшего президента Польши, Байден был активным членом совета директоров, он реально помогал компании и никогда не использовал свои отношения с отцом Джо Байденом.



При этом Александр Квасьневский признает, что компания имеет сложное прошлое, "потому что история всех бизнесов и всех больших состояний в Украине - с дипломатической точки зрения - очень непросты".



"Но сегодня компания действительно хорошо организована, - говорит Квасьневский. - Они хотят работать по правилам. Роль этой компании очень важна для Украины, потому что успех Burisma означает меньшую зависимость Украины от России".



Когда Хантера Байдена пригласили в совет директоров Burisma, Квасьневский позвонил ему и заверил, что компания настроена работать эффективно и прозрачно.



По словам Квасьневского, Хантер Байден владел экспертизой и презентовал уникальную перспективу компании, в том числе в области корпоративного управления, рынков капитала и оборудования для газового бурения, где американцы являются мировыми лидерами.



"Он собирал информацию, - отметил Квасьневский, говоря о Байдене. - Он был полезен для нас, потому что знал многое, чего мы не знали".



По мнению Квасьневского, развитие украинских газовых месторождений Burisma помогло бы Украине обрести энергетическую независимость от России, что позволило бы укрепить суверенитет нации. Именно это стало ключевым фактором при принятии решения войти в совет директоров Burisma самим Александром Квасьневским.



Говоря о геополитической ситуации, он шутит, что Burisma сегодня "самая популярная компания в Соединенных Штатах", но при этом совсем невесело выглядит то, что украинский бизнес втягивают в политический роман США и заставляют чувствовать себя "моряками на маленькой лодке во время циклона".



"Для компании это сложное время, - считает Квасьневский. - И она не виновата в сложившейся ситуации". Квасьневский напомнил, что Burisma обеспечивает треть частной добычи газа в Украине и ее роль для страны с точки зрения обеспечения газовой независимости очень важна. Особенно этот вопрос становится актуальным в отопительный сезон, когда РФ шантажирует Украину поставками газа.