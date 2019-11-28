В Днипре подросток попал под колеса авто и чудом выжил, а в Николаевском облсовете провели обыск

В Николаевском областном совете проводят обыск

СБУ разоблачила должностных лиц Николаевского облсовета, Департамента образования и науки облгосадминистрации и одного из местных коммунальных предприятий на присвоении бюджетных средств, предназначенных для школ региона, сообщают "Новости N". 28 ноября, председателю Николаевского облсовета Виктории Москаленко объявили о подозрении в совершении преступления и зачитали решение суда о проведении обыска. Исходя из зачитанного сотрудником ГБР, речь идет об электронных учебниках, на которых чиновники ОГА и облсовета "заработали" 15 миллионов. Представители местного самоуправления неправомерно внесли в расходы бюджета средства на закупку онлайн-учебников, которыми государство обеспечивает учащихся бесплатно. В сговоре с двумя коммерческими структурами чиновники безосновательно провели тендер и перечислили средства на приобретение кодов доступа к электронным ресурсам. Таким образом злоумышленники вывели из бюджета и присвоили 15 миллионов гривен. В ходе обыска изъяты печати, документация и электронные носители, содержащие информацию о сделках злоумышленников. Продолжаются обыски по местам работы, жительства и в автомобилях фигурантов дела, а также другие следственные действия для установления всех обстоятельств присвоения бюджетных средств.

На Днепропетровщине бывший осужденный сжег машину полицейского

Преступление произошло в Покровском Днепропетровской области еще 7 ноября, сообщает "Днепр час". Около 4 утра в полицию обратился местный правоохранитель и сообщил, что горит его автомобиль "Мазда-6". На месте следственно-оперативная группа обнаружила пустую канистру и другие вещественные доказательства, которые свидетельствовали о поджоге. В ходе розыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что к преступлению причастен ранее судимый 33-летний местный житель. По месту жительства мужчины провели обыск, в ходе которого изъяли пистолет и патроны. Их направили на экспертизу. Мужчина задержан. Ему грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.

Поджог авто полицейского в Днипре. Фото: Днепр Час

В Днипре задержали воров-гастролеров из Харькова

27 ноября, в Днипре задержали воров-гастролеров из Харькова, сообщает "Днепр час". Около полудня в полицию позвонила женщина и сообщила, что в ее квартиру кто-то настойчиво звонил и прислушивался, есть ли кто дома. Затем в дверной глазок она увидела, что незнакомец, с кем-то переговариваясь, достал связку отмычек. Однако лай собаки спугнул мужчин. Женщина проследила за незнакомцами с балкона. После того как они зашли в соседний подъезд, она вызвала полицию. Приехав на вызов, патрульные увидели похожих по описанию двух мужчин. ​При поверхностном осмотре у них обнаружили разные ключи от дверей, отмычки и множество украшений из драгоценных металлов и бижутерию. Как выяснилось, мужчины прибыли "с гастролями" из Харькова. Один из подозреваемых ранее уже был судим. Их доставили в отделение полиции.

Воры-гастролеры из Харькова в Днипре

Родился в рубашке: в Днипре сбили подростка

27 ноября в Днипре на Донецком шоссе автомобиль сбил 15-летнего парня. В сети появилось видео момента столкновения, передает "Наше Місто". На видео видно, как подросток перебегал дорогу на запрещенный сигнал светофора для пешеходов. Водителю горел "зеленый" и он не успел вовремя притормозить. От удара мальчик прокатился по асфальту несколько метров. Мужчина, сбивший подростка, сразу же вызвал ребенку скорую, которая отвезла его в больницу. Его жизни ничего не угрожает. Полиция устанавливает подробности ДТП.

Подробности происшествия в одесском онкодиспансере, где скрыто снимали пациенток

В Одесском областном онкологическом диспансере врач Триполко Вячеслав Олегович арендовал кабинет. При проведении ультразвуковой диагностики он скрыто снимал своих пациенток на камеру. А потом выкладывал видеоматериалы на одном из порнографических сайтов. Как выяснилось Триполко снимал в аренду кабинет еще с 2010 года. А с 2017 начал принимать пациенток самостоятельно. Врачом больницы он никогда не работал. Значился просто арендатором. За аренду кабинета Триполко платил на счет больницы чуть больше 7 тысяч в месяц, сообщает "odessa.net.ua".