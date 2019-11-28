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28 ноября 2019, четверг, 14:21 1167 Видео
Общество 2019-11-28T14:21:01+02:00
Українські Новини
Британский инвестор отсудил квартиру у "черных риелторов"

Британский инвестор отсудил квартиру у "черных риелторов"

Мошенничество, Недвижимость, Суд
Известная мошенница Оксана Чандей на скамье подсудимых
Известная мошенница Оксана Чандей на скамье подсудимых

Киевский апелляционный суд вернул гражданину Великобритании Саркису Рамезу Кхалилу права на недвижимость в Киеве, которую пытались присвоить известные мошенники. Только с пятой попытки инвестору удалось доказать, что в результате преступных действий, совершенных группой лиц, он был противоправно лишен права собственности на 5-ти комнатную квартиру, общей площадью 254,2 м.кв.

Британец, признается, что время от времени уже сомневался в том, что сможет вернуть квартиру, потому что частный нотариус Марина Апатенко, которая принимала участие в преступной схеме, до сих пор успешно работает в столице. Ища правду, 18 октября иностранец даже обращался с открытым письмом к Президенту Владимиру Зеленскому и Министру юстиции Денису Малюське с просьбой защитить иностранных инвесторов от подобного мошенничества.

Судьи Киевского апелляционного суда все же признали неправомерными действия частного нотариуса Киевского городского нотариального округа Апатенко Марины Анатольевны касательно решения о государственной регистрации прав на недвижимое имущество (индексный номер 28066845 от 03.02.2016 года). Суд также отменил неправомерное решение о государственной регистрации права собственности, которое было выдано скандальному риелтору Оксане Чандей, и признал единственным собственником квартиры по адресу: г.Киев, ул. Шумского, д. 1б именно британца Саркиса Рамеза Кхалила. Заседание суда состоялось 21 октября 2019, решение передали адвокатам владельца 27 октября.

Пикантности ситуации добавляет тот факт, что среди лиц, принимавших участие в преступной схеме, известный столичный "черный риелтор" Оксана Чендей, которая уже несколько лет сидит в Лукьяновском СИЗО, по обвинению в особо тяжких преступлениях, среди которых убийство и мошенническое завладение имуществом в особо крупных размерах. Дело №755/4718/17 находится в производстве Днепровского районного суда Киева. С уголовным делом можно ознакомиться по ссылке и дополнительно.

Саркис Рамез Кхалил был очень удивлен тем фактом, что Оксана Чендей, заключенная в Лукьяновском СИЗО по обвинению в целом ряде серьезных преступлений, каким-то образом выиграла два дела в судах предыдущей инстанции.

Скандальная история началась 18 декабря 2016, когда между АКБ "Форум" и Саркис Р.К. был заключен кредитный договор на приобретение недвижимости. Но воспользовавшись тем, что англичанин находился за границей, участники преступной группы, с помощью частного нотариуса Апатенко Марины Анатольевны, подделали документы и переоформили кредитную квартиру.

Нотариус Апатенко ранее уже был осуждена по делу о подделке документов для бывшего прокурора Подольского района Сергея Нечипоренко (зятя экс-регионала Сергея Кивалова). Министерство юстиции Украины сейчас регулярно проводит мониторинг деятельности нотариуса Апатенко М.А. как регистратора, в связи с ее скандальной репутацией. На данный момент, против нее уже подано более 50 исков о незаконных регистрационных действиях, но нотариус продолжает работать в офисе на Печерске, - говорилось в письме пострадавшего британца к Президенту Владимиру Зеленскому и Министру юстиции.

"Я очень рад и благодарен за то, что после почти 3-х лет постоянных судебных процессов я наконец смог вернуть свою квартиру. Апелляционный суд вынес справедливое решение в пользу законопослушного иностранного инвестора. Это была долгая и сложная борьба, но благодаря объективности и беспристрастности судей мы смогли победить черных риелторов и их сообщников", - заявил иностранный бизнесмен Саркис Рамез Кхалил.

Победоносное для британца решение приняли судьи Киевского апелляционного суда Журба С.А. Писана Т.А. и Приходько К. П.

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