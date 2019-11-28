Глава АМКУ сообщил о рекордных 723 млн гривен поступлений в госбюджет от штрафных санкций

За 4 года Антимонопольный комитет Украины превратился из сети офисов, которые "кошмарили бизнес", в эффективное, прозрачное ведомство, системно выполняющее свои прямые функции, руководствуясь исключительно государственными интересами защиты и развития конкурентной экономики. Об этом, глава АМКУ Юрий Терентьев сообщил в эксклюзивном интервью изданию "Дело".

"Это, собственно, и является фундаментальной переменой за время моей каденции как главы АМКУ, которой я больше всего горжусь как наиболее важной для государства", - отметил Терентьев.

Он добавил, что 4 года назад, Антимонопольный комитет перестал "прощать нарушителей", в результате чего изначально выписанные миллионные штрафные санкции снижались до тысяч гривен. АМКУ начал выполнять свою главную функцию, сосредоточившись исключительно на защите и развитии конкурентной среды.

"Ранее, как я сказал, АМКУ в упор не замечал настоящих откровенных нарушений, не анализировал большинство рынков и отраслей экономики", - подчеркнул Юрий Терентьев.

Результаты, по его словам, отобразились в рекордных за всю историю существования АМКУ суммах выписанных штрафов и реальных финансовых поступлениях в государственный бюджет Украины.

"Во-первых, за мою каденцию, с 2015 по 2019 год, АМКУ наложил штрафные санкции на рекордную сумму - 4,8 млрд грн. Это больше, чем за всю предыдущую историю Комитета. Во-вторых, обеспечено фактическую уплату штрафов нарушителями. Благодаря эффективному юридическому сопровождению исков АМКУ, за 2015-2019 годы, в государственный бюджет поступило 723 млн грн фактически уплаченных штрафов. И опять-таки, этот показатель за четыре с половиной года моей работы является большим, чем за всю предыдущую историю комитета", - констатировал глава ведомства.

Терентьев напомнил, что за время его каденции, АМКУ не просто привлёк к финансовой ответственности, но и впервые в истории независимости Украины принял решение о принудительном разделении одной из групп компаний. Это произошло после того, как в разгар полевых работ группа искусственно остановила производство.

"Мы прекратили злоупотребление монопольным положением табачного монополиста "ТЕДИС" и госпредприятий-гигантов "Укрспирт", "Артемсоль", аэропорта "Борисполь". Это прецедентные дела, которые открыли новую эпоху в антимонопольном регулировании экономических процессов в стране", - сказал Терентьев, добавив, что в 2019 году, АМКУ применил санкции к корпорации "Укрбуд" на 260 млн грн за сговор во время публичных государственных закупок для капитального восстановления Шулявского моста.

Юрий Терентьев отметил еще один принципиальный момент: ведомство начало активно отстаивать свои иски в судах.

"С 2015 года АМКУ начал учитывать изменения в экономике Украины и адекватно реагировать на новые вызовы. Сегодня Комитет изучает и анализирует рынки на основе лучших европейских и мировых подходов. При разработке решений мы прямо используем европейские прецеденты. Мы исследуем ситуацию в отраслях и секторах экономики, а не только деятельность отдельных предприятий. А, главное, АМКУ начал принимать на самом деле большие решения по реальным проблемам и отстаивать их обоснованность в судах", - резюмировал глава Антимонопольного комитета Украины.