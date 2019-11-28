Директор НАБУ продвигает на должность руководителя НАПК своих сотрудников - политолог

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник продвигает на вакантную должность руководителя Национального агентства по предотвращению коррупции своих подчиненных из управления внутреннего контроля бюро. Об этом на своей странице в Facebook написал журналист и политолог Владимир Воля.

"Скоро будет решаться вопрос о назначении нового руководителя НАПК. Директор НАБУ Артем Сытник хочет назначить туда своих самых близких и доверенных сотрудников! Это либо Роман Осипчук, либо Николай Юпатин", - пишет Воля.

Как утверждает Воля, оба сотрудника НАБУ полностью подконтрольны директору ведомства, что и является основной причиной их продвижения со стороны Сытника в НАПК.

В частности, Роман Осипчук до назначения в НАБУ работал в областных УБЭП в Киеве и Луганске.

"Роман Осипчук - начальник Управления внутреннего контроля НАБУ. Занимает эту должность с момента создания ведомства. За все время работы не установил ни единого правонарушения внутри бюро. Да и как мог это сделать? Осипчук работал в УБЭП в Луганской и Киевской областях. За ним тянется целый шлейф дел. Сытнику нужен был такой человек как Осипчук на должности руководителя управления внутреннего контроля, чтобы тот в упор не видел нарушений со стороны сотрудников бюро и делал все, что говорит Сытник", - указывает журналист.

Что касается второго претендента, то он, по словам Воли, полностью встроен в вертикаль Артема Сытника и Романа Осипчука.

"Второй претендент на руководителя НАПК от Сытника - Николай Юпатин. Он - заместитель Осипчука. Юпатин возглавляет отдел внутренних расследований и полностью встроен в вертикаль Сытника-Осипчука", - пишет Воля.

Напомним, ранее Кабмин утвердил состав конкурсной комиссии по отбору руководителя НАПК. Согласно закону о перезагрузке агентства новый глава должен быть избран до Нового года.