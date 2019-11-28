подписаться на рассылку
23.8 24.1
26.05 26.55
˟
  • Новости
  • Политика
  • Директор НАБУ продвигает на должность руководителя НАПК своих сотрудников - политолог
28 ноября 2019, четверг, 11:18 79
Политика 2019-11-28T11:30:13+02:00
Українські Новини
Директор НАБУ продвигает на должность руководителя НАПК своих сотрудников - политолог

Директор НАБУ продвигает на должность руководителя НАПК своих сотрудников - политолог

Артем Сытник, Владимир Воля, НАБУ, Кабмин

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник продвигает на вакантную должность руководителя Национального агентства по предотвращению коррупции своих подчиненных из управления внутреннего контроля бюро. Об этом на своей странице в Facebook написал журналист и политолог Владимир Воля.

"Скоро будет решаться вопрос о назначении нового руководителя НАПК. Директор НАБУ Артем Сытник хочет назначить туда своих самых близких и доверенных сотрудников! Это либо Роман Осипчук, либо Николай Юпатин", - пишет Воля.

Как утверждает Воля, оба сотрудника НАБУ полностью подконтрольны директору ведомства, что и является основной причиной их продвижения со стороны Сытника в НАПК.

В частности, Роман Осипчук до назначения в НАБУ работал в областных УБЭП в Киеве и Луганске.

"Роман Осипчук - начальник Управления внутреннего контроля НАБУ. Занимает эту должность с момента создания ведомства. За все время работы не установил ни единого правонарушения внутри бюро. Да и как мог это сделать? Осипчук работал в УБЭП в Луганской и Киевской областях. За ним тянется целый шлейф дел. Сытнику нужен был такой человек как Осипчук на должности руководителя управления внутреннего контроля, чтобы тот в упор не видел нарушений со стороны сотрудников бюро и делал все, что говорит Сытник", - указывает журналист.

Что касается второго претендента, то он, по словам Воли, полностью встроен в вертикаль Артема Сытника и Романа Осипчука.

"Второй претендент на руководителя НАПК от Сытника - Николай Юпатин. Он - заместитель Осипчука. Юпатин возглавляет отдел внутренних расследований и полностью встроен в вертикаль Сытника-Осипчука", - пишет Воля.

Напомним, ранее Кабмин утвердил состав конкурсной комиссии по отбору руководителя НАПК. Согласно закону о перезагрузке агентства новый глава должен быть избран до Нового года.

Больше новостей о: Артем Сытник Владимир Воля НАБУ Кабмин

Архив
Новости
Законопроект 2233 нарушает Соглашение об ассоциации с ЕС, Еврокомиссия направила свои предложения, - Климпуш-Цинцадзе 11:31
Кабмин хочет провести электронную перепись населения до 2020 11:31
Курс продажи рубля в Киеве обвалился 11:25
Большинство украинцев против против продажи земли, - КМИС 11:20
Директор НАБУ продвигает на должность руководителя НАПК своих сотрудников - политолог 11:18
больше новостей
Гривна после повышения снова падает: официальный курс валют от НБУ 06:00
Зимние каникулы-2020: когда будут отдыхать школьники и родители 06:00
Тепло до +12 и дождь: прогноз погоды на четверг 13:36 Карта
В Киеве водитель выстрелил в лицо пешеходу, переходившему дорогу 09:16
Продажа квартир на "первичке" в Киеве рухнула на треть с начала года 12:22
больше новостей
"Борис Патон. Человек будущего": "Интер" снял документальный проект ко дню рождения известного ученого 17:22
Суд разрешил ГБР изъять в Офисе Президента документы об отпусках и командировках Порошенко за 5 лет 11:19
Константин Кулик назначен начальником следствия в СБУ, - журналист 12:15
Выдающемуся ученому Борису Патону исполняется 101 год 06:00
Украинцы выбрали курс на ЕС, - Зеленский ответил Коломойскому 13:54
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok